"Tempero de Família", com Rodrigo Hilbert, e o outras atrações para ver na TV nesta quinta-feira

Dicas de programação

Rodrigo Hilbert no "Tempero de Família"

Rodrigo Hilbert no "Tempero de Família" Foto: GNT / Reprodução

TEMPERO DE FAMÍLIA

GNT, 20h

Esta noite estreia a nova temporada de Tempero de Família. Desta vez, o apresentador Rodrigo Hilbert vai dividir a cozinha com personagens que se destacam em diversas regiões. Rodrigo começa na Paraíba, indo ao Boqueirão conhecer uma artesã e também encontra as crocheteiras do Lajedo Marinho. O apresentador irá cozinhar um rubacão e cartola.

CAMINHOS DA REPORTAGEM

TV BRASIL, 22h

No programa desta quinta, será retratada a realidade de jovens que crescem dentro dos abrigos e não têm para onde ir quando completam 18 anos de idade. Hoje, existem cinco vezes mais pretendentes à adoção do que crianças e adolescentes cadastrados. Porém, 60,89% das crianças disponíveis para adoção têm mais de 10 anos de idade, enquanto que 82,20% das pessoas que pretendem adotar aceitam apenas crianças com menos de 5 anos.

Foto: TV Brasil / Reprodução

POP PROFILES

CANAL BIS, 20H30MIN

Aproveitando o lançamento do novo álbum disco de Ed Sheeran, Divide, o programa Pop Profiles apresenta a trajetória do cantor britânico.



Foto: Reprodução / YouTube