Filmes para ver no fim de semana

Sábado

ASCENSOR PARA O CADAFALSO (Ascenseur Pour L'échafaud) — De Louis Malle. Com Jeanne Moreau e Maurice Ronet. Este clássico pré-nouvelle vague foi o primeiro longa de ficção de Malle, que alinharia-se ao movimento francês com Zazie no Metrô (1960). Com trilha assinada por Miles Davis, ele conta aqui a história de mulher e seu amante que planejam matar o marido dela. Suspense, França, 1958, 91min. Arte 1, 16h

O HOMEM NAS TREVAS (Don't Breathe) — De Fede Alvarez. Com Stephen Lang. Diretor uruguaio que chegou aos EUA apadrinhado por Sam Raimi, Alvarez trilha boa carreira apresentando filmes de terror de baixo orçamento e alto faturamento. Como esse, sobre três jovens que invadem a casa de um veterano de guerra cego para roubá-lo e... bom, prepare os nervos. Terror, EUA, 2016, 88min. HBO, 22h

O HOMEM DUPLICADO (Enemy) — De Denis Villeneuve. Com Jake Gyllenhaal. Diretor do recentemente aclamado A Chegada, Villeneuve adapta aqui o romance homônimo do escritor português José Saramago. Conta a história de um professor que descobre, assistindo a um filme, que tem um sósia. E fica obcecado em encontrá-lo. O processo de aproximação transita do suspense à fantasia e provocará efeitos distintos na vida de cada um dos homens. Suspense, Canadá, 2013, 90min. Telecine Cult, 23h55min

TV aberta

OS HOMENS SÃO DE MARTE... E É PRA LÁ QUE EU VOU — De Marcus Baldini. Com Mônica Martelli e Paulo Gustavo. Adaptação do espetáculo teatral que também inspirou uma série de TV. Mulher que organiza cerimônias de casamento sonha em também encontrar sua cara-metade. Comédia, Brasil, 2014, 105min. RBS TV, 0h45min

Domingo

A CAÇADA (The Rover) — De David Michôd. Com Guy Pearce e Robert Pattinson. Assim como sua ex-parceira na saga Crepúsculo e ex-namorada, Kristen Stewart, Pattinson também tem buscado trabalhos com mais estofo. Aqui, em um cenário distópico que remete ao de outra saga, Mad Max, ele vive um ladrão de carro capturado pelo homem que roubou e que agora o arrasta pelo deserto para se vingar do resto da gangue. Ação, EUA, 2014, 103min. Max, 15h15min

ANOMALISA — De Duke Johnson e Charlie Kaufman. O peculiar universo consagrado por Kaufman como roteirista — habitado por tipos melancólicos e social e existencialmente deslocados — embala esta animação em stop motion indicada ao Oscar. O protagonista é um palestrante motivacional desmotivado que se apaixonando por uma garota, emoção repentina que o faz repensar sua vida e seu casamento. Animação, EUA, 2015, 90min. Telecine Cult, 20h15min

UM DIVÃ PARA DOIS (Hope Springs) — De David Frankel. Com Meryl Streep e Tommy Lee Jones. Dois ótimos atores iluminam esse conflito romântico entre pessoas maduras, algo pouco comum nesse gênero de filme. Casal em crise consulta um terapeuta com métodos pouco ortodoxos (Steve Carrell). Os inevitáveis clichês são compensados pelo carisma do elenco. Comédia romântica, EUA, 2012, 100min. Cinemax, 22h



TV aberta



O HOMEM DA MÁFIA (Killing Them Softly) — De Andrew Dominik. Com Brad Pitt e James Gandolfini. Assassino de aluguel é recrutado por criminosos para caçar os responsáveis por assalto a banca de jogatina clandestina. Foi um dos últimos trabalhos de Gandolfini. Ação, EUA, 2012, 97min. RBS TV, 1h30min

Streaming



DR. FANTÁSTICO (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) — De Stanley Kubrick. Com Peter Sellers, George C. Scott e Sterling Hayden. Em três papéis diferentes (militar, presidente dos EUA e cientista maluco), Sellers dá um show nesta sarcástica crítica ao clima belicista da Guerra Fria e da paranoia com o apocalipse nuclear. Comédia, EUA/Reino Unido, 1964, 95min. Disponível na Netflix