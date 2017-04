"Prison Break" volta à TV após hiato de quase oito anos

Nova temporada

"Eu morri há sete anos. Deixei para trás minha mulher, meu filho e meu irmão. Mas o morto fala, se você ouvir." A frase dita por Michael, interpretado por Wentworth Miller, no trailer da nova temporada de Prison Break, antecipa o que será a volta da série depois de quase oito anos de hiato - o último episódio da quarta temporada foi ao ar em 15 de maio de 2009, nos Estados Unidos. A criação do norte-americano Paul Scheuring vai estrear na próxima terça-feira, às 23h, no canal pago Fox - mesma noite em que será exibida nos Estados Unidos.

A quinta temporada de Prison Break foi filmada no Marrocos e no Canadá e contará com nove capítulos, com 45 minutos cada. Desta vez, no entanto, escapar da polícia é só o princípio da aventura. Tudo começa quando o anti-herói T-Bag (Robert Knepper) vai à casa de Lincoln (Dominic Purcell) para entregar uma correspondência. Dentro dela estão pistas e até fotos que sugerem que Michael não está morto, como era pensado na última fase da atração.

A história não é assim tão simples. Ele virou prisioneiro após se envolver com um grupo terrorista. Está em uma cadeia no Iémen, país árabe que ocupa a extremidade sudoeste da Península da Arábia e, na trama, vive uma guerra civil. A primeira atitude do irmão é ir ao encontro de Sara (Sarah Wayne Callies), com quem Michael teve um filho, para contar a novidade.

— Eu sei que você quer que seja verdade. Eu quero que seja verdade. Mas temos de confiar no que sabemos — diz ela, um tanto descrente e já casada com Scott Ness (Mark Feuerstein). Os dois criam Mike, o filho de Michael.Lincoln decide viajar ao país do Oriente Médio para comprovar as tais pistas que recebeu. Ao chegar à prisão, encontra o irmão e fica aliviado.

— Nós vamos tirar você daqui— diz ele. Na sequência, Lincoln se reúne com os notórios fugitivos da Penitenciária Fox River, T-Bag, C-Note (Rockmond Dunbar) e Sucre (Amaury Nolasco), para arquitetar uma nova fuga.

PRISION BREAK, quinta temporada, na Fox.

Estreia: dia 4 de abril, às 23h.