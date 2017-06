Animais mutantes à caça de humanos na série ¿Zoo¿, na Netflix

Mais episódios

A segunda temporada de Zoo, série de ação e ficção científica, sucesso nos Estados Unidos na rede CBS, será disponibilizada na próxima terça-feira (6) na Netflix no Brasil. Na primeira temporada, uma substância nos produtos da multinacional Reiden Global (que fabrica desde medicamentos até rações) fez com que animais de todas as espécies deixassem de ser submissos aos humanos, evoluíssem centenas de anos em poucos meses, passassem a se comunicar entre eles e a caçar humanos.

Com interesses distintos pela causa, um grupo se formou para desvendar o mistério e buscar a cura: Jackson Oz (James Wolk), especialista em comportamento animal, Jamie Campbell (Kristen Connolly), jornalista, Abraham Kenyatta (Nonso Anozie), guia de safari, Chloe Tousignant (Nora Arnezeder), agente da inteligência francesa, e Mitch Morgan (Billy Burke), patologista veterinário.

Agora, na segunda temporada, a missão do grupo será, além de proteger os humanos, também salvar os animais, alvos de um projeto de exterminação da Reiden Global em conjunto com o governo. Por meio do Projeto Noé, em referência à Arca de Noé, o plano é recriar os animais alterando o DNA deles.Mesmo o grupo conseguindo recuperar, na África, um leopardo livre da doença, o antídoto testado na primeira temporada – e que havia dado certo – deixa de funcionar. Para piorar a situação, o vetor que espalharia a cura não poderá mais ser usado: os insetos também foram afetados. Assim, outra alternativa terá de ser encontrada.

No primeiro episódio da nova temporada, Jackson, Abraham, Chloe e Mitch partem para a América do Sul em busca de um pesquisador que também procura a solução do problema. Embora todos os cientistas afirmem que o vírus não pode ser passado de animais para humanos, um estranho mutante aparece na floresta argentina para contestar essa certeza e deixar Jackson preocupado, já que ele foi ferido. Enquanto isso, Jamie luta pela vida à espera de resgate, em meio a animais selvagens em uma região isolada do Canadá.