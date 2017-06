Filme "Alemão" e outras atrações para ver na TV nesta segunda

Dicas

Cauã Reimond está no elenco da produção Foto: DOWNTOWN FILMES / Reprodução

FERA RADICAL

Viva, 14h30min

Sucesso em 1988, estreia hoje a novela protagonizada por Malu Mader. Na trama, ela vive uma motoqueira que volta à sua cidade natal buscando vingança contra os assassinos da sua família.

POWER RANGERS NINJA STEEL

Cartoon Network,16h30min

Nova temporada do programa sobre uma equipe de heróis que tenta impedir vilão que deseja dominar o universo

PAPO DE SEGUNDA

GNT, 21h30min

Sidney Magal se junta aos apresentadores Marcelo Tas, Léo Jaime, João Vicente de Castro e Xico Sá no sofá do programa para um bate-papo sobre temas como "fila e democracia"

ALEMÃO

RBS TV, 22h45min

Cinco policiais que trabalham infiltrados no Complexo do Alemão. Desmascarados pelos traficantes do local, eles aguardam uma possível excecução ou um resgate.

EDIFÍCIO PARAÍSO

GNT, 23h

Primeiro dos 15 episódios do programa de humor que se desenvolve a partir de uma noite repleta de conflitos entre moradores de um mesmo prédio.

MÁQUINA DA FAMA

SBT, 23h15min

A dupla Anavitória apresenta alguns dos seus sucesso e conversam com Aa apresentadora Patrícia Abravanel sobre relacionamentos, amores e amizade.