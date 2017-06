"Pega Pega": saiba quem é quem na nova novela das sete da Globo

Comédia romântica policial

Nova novela das sete, que estreia hoje na RBS TV (19h20min), Pega Pega tem nome de brincadeira de criança, mas pretende tratar de um assunto sério: ética. De cara, acontecerá o furto de 40 milhões de dólares de dentro do cofre do Carioca Palace, que deixará os antigos donos do hotel, Pedrinho (Marcos Caruso) e Luíza (Camila Queiroz), na sarjeta. O novo proprietário, Eric (Mateus Solano), será acusado do crime. Os verdadeiros ladrões, porém, são quatro funcionários do hotel, que terão de lidar com a investigação comandada por Antônia (Vanessa Giácomo).



– Pega Pega é uma novela sobre escolhas e consequências. Me considero uma humorista. Vou falar da ética no nosso dia a dia, com muita leveza e humor – conta a autora, Claudia Souto, que faz sua estreia como autora titular na Globo.

Mentor do crime, Malagueta (Marcelo Serrado) convencerá Agnaldo (João Baldasserini), Sandra Helena (Nanda Costa) e Júlio (Thiago Martins) a participarem da ação. Nenhum deles tem histórico na bandidagem e terão problemas para se livrar da polícia. Enquanto isso, Eric terá de lutar para provar sua inocência – principalmente para Luíza, por quem se apaixona. Viúvo, ele se encanta pela herdeira do hotel à primeira vista.

– Com a Luíza, ele descobriu que a gente vive para a felicidade e não para ganhar dinheiro. Ela é uma âncora que o salva desse lugar. Se a gente acredita no dinheiro, vai morrer totalmente pobre – opina Mateus Solano.

Criada como uma princesa por Pedrinho desde a morte dos pais, Luiza nunca teve de trabalhar. Mesmo assim, a nova realidade não a assustará. Da suíte presidencial do Carioca Palace para uma residência humilde na Tijuca, ela não se lamentará e logo vai buscar um emprego. Para Camila Queiroz, a personagem passa longe do perfil de ¿patricinha¿.

– A Luíza é simples ao se vestir, não liga para joias ou bolsas. O que ela queria era ter o Carioca Palace para si, reformar e ajudar o avô a sair da crise. Até que descobre que os dois homens da vida dela a traíram e não contaram que um tinha vendido e o outro comprado o hotel. E vai para o olho da rua – adianta Camila.

Misturar gêneros foi desafio para equipe

Segundo o diretor artístico Luiz Henrique Rios, misturar os gêneros comédia, romance e policial dificultou seu trabalho. Além disso, havia dois desafios tecnológicos: inserir o hotel construído nos Estúdios Globo na orla de Copacabana, com auxílio da computação gráfica, e elaborar uma personagem virtual, a canguru Flor. A boneca se relaciona com Bebeth (Valentina Herszage), filha de Eric, que a vê como uma amiga real.

– Pega Pega é uma comédia romântica policial e só de ser uma história que tem três gêneros já era complicado. Esse é um momento muito especial para a gente, porque esse trabalho não se faz sozinho. Essas pessoas que formam a equipe são fundamentais para o resultado da novela – valoriza o diretor.

PEGA PEGA

Estreia da nova novela das sete, terça (6), às 19h20min.

RBS TV

QUEM É QUEM

O casal

Foto: Estevam Avellar / Globo/Divulgação

Eric Ribeiro (Mateus Solano) – Jovem empresário muito bem-sucedido, tido como um dos melhores partidos do Rio de Janeiro e que vive para o trabalho. Seus negócios tomam praticamente todo o seu tempo e ele mal consegue desfrutar da companhia da filha, a adolescente Bebeth (Valentina Herszage), a quem ama, mas não consegue demonstrar. Viúvo, Eric perdeu a mulher num acidente de carro, e seu coração volta a bater forte ao conhecer Luiza (Camila Queiroz), por quem se apaixona perdidamente. Ele esconde um segredo de seu passado.

Foto: Paulo Belote / Globo/Divulgação

Luíza Guimarães (Camila Queiroz) – Moça fina, bem educada, viajada, herdeira do Carioca Palace Hotel, onde mora com seu avô, Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso), desde os 3 anos, após perder os pais. Apesar de ter sido criada como uma princesa em seu castelo, Luiza não é uma dondoca, estuda administração de empresas e sonha gerir o hotel. Ao conhecer Eric (Mateus Solano), ela se encanta, mas se sente traída ao saber que o amado comprou o hotel de seu avô e não contou a ela quando podia fazer isso. Quando perde a fortuna, não se deixa abater e vai à luta.

Os ladrões

Foto: Mauricio Fidalgo / Globo/Divulgação

Malagueta (Marcelo Serrado) – Concierge do hotel e morador de um conjugado em Copacabana, Malagueta se chama Vítor. O apelido lhe foi dado por ser ardiloso, articulador, matemático. Ambicioso, ele é o mentor do roubo e o responsável por aliciar os colegas. Malagueta busca a precisão e a aceitação do pai, Timóteo (Cacá Amaral), líder de uma quadrilha que assaltava caixas eletrônicos e que está preso. Vai se envolver com Maria Pia (Mariana Santos).

Foto: Estevam Avellar / Globo/Divulgação

Julio (Thiago Martins) – Garçom, ele executa o seu ofício com muita dedicação. Mora na Tijuca com as tias, Elza (Nicette Bruno) e Prazeres (Cristina Pereira), e com o cachorrinho Sherlock. É um bom moço, frágil, mas, por contingências da vida, topa participar do roubo do hotel, o que lhe causa um arrependimento profundo. Ele se apaixona pela determinada inspetora de polícia Antônia (Vanessa Giácomo). Julio mora na vila da Tijuca.

Foto: Paulo Belote / Globo/Divulgação

Sandra Helena (Nanda Costa) – Camareira do hotel, Sandra é uma mulher alegre, despachada e que quer subir na vida, mas jamais pensou em se tornar uma ladra. Ela namora o recepcionista Agnaldo (João Baldasserini) e juntos aproveitam as suítes desocupadas para momentos de romance. Mora na Tijuca com a mãe, Dulcina (Edvana Carvalho), e o padrasto, Aníbal (Edmilson Barros), a quem não suporta. Sandra Helena mora na vila da Tijuca.

Foto: Paulo Belote / Globo/Divulgação

Agnaldo (João Baldasserini) – Recepcionista, é um cara boa praça, comunicativo, mas inveja os bens dos hóspedes, achando que merece o mesmo ou mais do que eles. Namorado de Sandra Helena (Nanda Costa), por quem é apaixonado, é o primeiro a topar a proposta de Malagueta (Marcelo Serrado) de assaltar o hotel. Mora num quartinho dos fundos do Carioca Palace e quer se reaproximar do irmão, Wanderley (Bernardo Marinho).

Carioca Palace

Foto: Mauricio Fidalgo / Globo/Divulgação

Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso) – Dono do Carioca Palace, o qual herdou da família. Pedrinho é um playboy que sempre curtiu a vida adoidado. Avesso a trabalho, ele quer gastar e pouco liga para a manutenção de seu hotel, que passa por dificuldades financeiras. Não à toa, ele decide vendê-lo a Eric (Mateus Solano). Nos áureos tempos, viveu um romance com Sabine (Irene Ravache) e teve um affair com Lígia (Angela Vieira).

Foto: Mauricio Fidalgo / Globo/Divulgação

Nelito (Rodrigo Fagundes) – Mordomo fiel de Pedrinho (Marcos Caruso), nutre pelo patrão uma grande afetividade, que é recíproca. Muito alegre e dedicado, Nelito, que mora com a irmã Antônia (Vanessa Giácomo), abriga o patrão em seu apartamento na Tijuca quando o mesmo perde tudo e continua enchendo-o de mimos.

Douglas (Guilherme Weber) – Gerente geral do hotel, Douglas subiu na vida de forma honesta. Começou como estagiário e deve a oportunidade a Pedrinho (Marcos Caruso), a quem respeita muito. Sisudo no trabalho, Douglas tem uma vida paralela na boate Strass. Quando Luiza (Camila Queiroz) perde a fortuna, torna-se um grande amigo da ex-patroa.

Cíntia (Bruna Spínola) – Camareira e muito amiga de Sandra Helena. Nutre uma paixão por Julio (Thiago Martins), mas não consegue se declarar ao garçom. Torna-se amiga de Luiza (Camila Queiroz).

Tânia (Jeniffer Nascimento) – Camareira, vive às turras com Sandra Helena (Nanda Costa).

Cristóvão (Milton Gonçalves) – Responsável pelos pequenos consertos no hotel, Cristóvão carrega uma culpa por conta de acontecimentos do passado, mas se abre com Bebeth (Valentina Herszage), quando a menina se muda para o hotel, e os dois se tornam amigos e confidentes. Ex-marido de Madalena (Virgínia Rosa), pai de Dilson (Ícaro Silva) e Tidinho (David Junior).

Chef D¿Angelo (Beto Vandesteen) – Chef do hotel, ele comanda a cozinha com muita firmeza e se torna amigo de Bebeth (Valentina Herszage) quando a menina vai morar no hotel. Ele a ensina a cozinhar.

Xavier (Pedro Cassiano) – Sous chef, é o braço direito de chef D¿Angelo. Complementa a renda fazendo o ¿acompanhante¿ para senhoras carentes, o que pode lhe render bons e maus momentos.

Foto: César Alves / Globo/Divulgação

Bebeth (Valentina Herszage) – Filha única de Eric (Mateus Solano). Adolescente, tem conflitos com o pai e quer dele não o dinheiro, mas atenção e limites. Presenciou a morte da mãe num acidente de carro quando ainda era bem pequena e o trauma causa reflexos em sua vida. Namora Márcio (Jaffar Bambirra).

Mirella (Marina Rigueira) – Mulher de Eric (Mateus Solano), com quem se casou muito nova. Morreu num acidente de carro no qual estava com a filha Bebeth (Valentina Herszage), na época uma criança.

Dr. Mathias (Álamo Facó) – Psiquiatra que vai cuidar de Bebeth (Valentina Herszage). Usa métodos diferenciados.

Sabine Favre (Irene Ravache) – Viúva do pai de Mirella (Marina Rigueira) e madrinha de Bebeth (Irene Ravache). Suíço-brasileira, muito arrogante, sócia de Eric (Mateus Solano) em sua empresa. Detesta o empresário e só tem olhos para o filho Don (David Junior). No passado, teve um romance com Pedrinho (Marcos Caruso).

Don (David Junior) – Adotado por Sabine (Irene Ravache) quando ainda era uma criança, Don é brasileiro, mas foi criado na Europa com a melhor educação que poderia ter. Tem um cargo de confiança na empresa.

Cássio (Lucci Ferreira) – Ex-sócio de Eric (Mateus Solano). Diferentemente do empresário, é interesseiro, corrupto e o prejudicou em alguns negócios. Só pensa em dinheiro. Tem envolvimento com Malagueta (Marcelo Serrado) e Timóteo (Cacá Amaral).



Timóteo (Cacá Amaral) – Pai de Malagueta (Marcelo Serrado). Está preso por comandar uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos. Tem raiva do filho por não ter sido ajudado por ele no último roubo, o que fez com que fosse preso.

Tijuca – Vila e arredores

Elza (Nicette Bruno) – Tia de Julio (Thiago Martins) e irmã de Prazeres (Cristina Pereira). Senhorinha muito querida na vila, adora o sobrinho e o cachorrinho Sherlock, para o qual já comprou um túmulo.

Prazeres (Cristina Pereira) – Outra tia de Julio (Thiago Martins), irmã de Elza (Nicette Bruno). Também muito querida por todos, mas gosta de uma fofoca e, muitas vezes, fala sem pensar. Com a irmã, alcovita o romance de Julio e Antônia (Vanessa Giácomo).

Arlete (Elizabeth Savalla) – Mãe de Julio (Thiago Martins), procura o filho depois de adulto. Vai se envolver com Pedrinho (Marcos Caruso).

Dulcina (Edvana Carvalho) – Mãe de Sandra Helena (Nanda Costa), trabalha como costureira e é casada com Aníbal (Edmilson Barros).

Aníbal (Edmilson Barros) – Padrasto de Sandra Helena (Nanda Costa), casado com Dulcina (Edvana Carvalho). Não trabalha e vive à custa da mulher.

Borges (Danton Mello) – Diretor da Companhia Serrote de Teatro de Bonecos. Idealista, não admite rebaixar a sua arte a níveis comerciais, mesmo a companhia não estando bem financeiramente. É casado com Tereza (Dani Barros) e é pai de Márcio (Jaffar Bambirra) e Drica (Leandra Caetano).

Tereza (Dani Barros) – Mulher de Borges, administra a agenda e as finanças da companhia. Faz o dinheiro esticar no fim do mês e, apesar de tentar convencer o marido a procurar outros trabalhos, entende as suas convicções. Muito ligada aos filhos, Márcio (Jaffar Bambirra) e Drica (Leandra Caetano).

Márcio (Jaffar Bambirra) – Bom garoto, Márcio trabalha com os pais na Serrote. Tem brigas com Borges (Danton Mello) por achar que a família precisa de outra fonte de renda para se manter. É namorado de Bebeth (Valentina Herszage), de quem gosta muito, apesar da desaprovação do pai.

Drica (Leandra Caetano) – Caçula de Borges (Danton Mello) e Tereza (Dani Barros), adora o ofício dos pais e substitui o irmão nos espetáculos quando precisa. É muito alegre e levada. É amiga de Bebeth (Valentina Herszage).

Evandro (Paulo Vilhena) – Homem misterioso e muito fechado, chega à vila com a mulher Mônica (Julia Lund) e, juntos, vão morar numa casa abandonada.

Mônica (Julia Lund) – Mulher de Evandro (Paulinho Vilhena), é tão misteriosa quanto ele. Passa o dia trancada em casa, por ordens do marido, e poucos na vila a veem. Sua casa está sempre fechada e sem luz.

Dona Neide (Regiana Antonini) – Vizinha na vila, amiga das tias Elza (Nicette Bruno) e Prazeres (Cristina Pereira).

Otávio (Zecarlos Moreno) – Vizinho na vila. Comandado pela mulher, Neide (Regiana Antonini).

Madalena (Virgínia Rosa) – Cozinheira na casa de Maria Pia (Mariana Santos), é mãe de Dilson (Ícaro Silva) e Tidinho (David Junior). Este último sumiu quando ainda era criança por um deslize do pai, Cristóvão (Milton Gonçalves). Por isso, ela nunca perdoou o marido, de quem se separou.

Dilson (Ícaro Silva) – Muito apegado à mãe, Madalena (Virgínia Rosa), ele sonha ver os pais convivendo em harmonia. Sofre por não ter crescido com o irmão Tidinho (David Junior). Trabalha como vendedor de balas na Central do Brasil.

Wanderley (Bernardo Marinho) – Irmão de Agnaldo (João Baldasserini). Anos atrás brigou com o recepcionista do hotel por causa de mulher. Vê o irmão se reaproximar para conseguir um álibi no roubo. Mora com Madalena (Virgínia Rosa) e Dilson (Ícaro Silva) e sobrevive vendendo balas.

Copacabana

Foto: Estevam Avellar / Globo/Divulgação

Maria Pia (Mariana Santos) – Assessora pessoal de Eric (Mateus Solano), por quem nutre uma paixão platônica. É a sombra do empresário, que a enxerga como uma irmã. Mina o namoro de Eric e Luiza (Camila Queiroz) com intrigas e mentiras e se alia a Malagueta (Marcelo Serrado). Com a autoestima baixa, cura as suas frustrações na comida.

Athaíde (Reginaldo Faria) – Pai de Maria Pia (Mariana Santos). Desembargador aposentado, enche a filha e a mulher Lígia (Angela Vieira) de conforto. É o melhor amigo de Pedrinho (Marcos Caruso).

Lígia (Angela Vieira) – Mãe de Maria Pia (Mariana Santos), é uma dondoca que só pensa em aparências. Recrimina a filha por estar fora de forma e quer dar uma repaginada na herdeira. É apaixonada por Pedrinho (Marcos Caruso), com quem teve um affair no passado.

Rubia/Flávio (Gabriel Sanches) – Trabalha na boate Strass como drag queen. Amigo e sócio de Douglas (Guilherme Weber) na boate.

Delegacia

Foto: Mauricio Fidalgo / Globo/Divulgação

Antônia (Vanessa Giácomo) – Inspetora de polícia linha-dura, incorruptível, que se impõe num meio majoritariamente masculino. Ama seu trabalho e não tolera injustiças. É determinada e objetiva, seja praticando seu ofício, seja no amor, pois toma a iniciativa de ficar com Julio (Thiago Martins). Tem um grande carinho pelo irmão Nelito (Rodrigo Fagundes).

Foto: João Cotta / Globo/Divulgação

Domênico (Marcos Veras) – Inspetor de polícia, está sempre ao lado de Antônia (Vanessa Giácomo) compondo uma dupla dinâmica no combate ao crime. Gosta da colega de trabalho e não suporta saber que ela prefere Julio (Thiago Martins) a ele.

Foto: Paulo Belote / Globo/Divulgação

Delegado Siqueira (Marcello Escorel) – Deixa as investigações nas mãos de seus inspetores, mas, muito vaidoso, toma para si o esclarecimento dos casos. Adora sair na imprensa.

