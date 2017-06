Segunda temporada de "House of Cards" e outras atrações para ver na TV nesta terça-feira

Dicas da programação

AS FILHAS DA POLIGAMIA

A&E, 20h

Primeiro episódio da série documental sobre mulheres criadas no meio das maiores seitas poligâmicas dos EUA e que decidem abandoná-las. No capítulo de hoje, uma garota que está sendo forçada a se casar precisa da ajuda da irmã.

CAKE BOSS

Discovery Home & Heatlh, 20h30min

Buddy Valastro apresenta o "Cake Boss" Foto: Discovery Home & Health / Divulgação

No episódio de estreia da nona temporada, Buddy Valastro desenvolve um bolo em formato de dragão com lança-chamas.

LARGADOS E PELADOS

Discovery, 21h30min

Foto: DISCOVERY / DiVULGAÇÃO

Estreia da segunda temporada que coloca desconhecidos 21 dias isolados em algum lugar selvagem do planeta. No episódio de hoje, uma dupla enfrenta os perigos da selva equatoriana.

HOUSE OF CARDS

Paramount, 22h

Robin Wright e Kevin Spacey em "House of Cards" Foto: David Giesbrecht / Netflix,divulgação

Começa hoje no canal a segunda temporada da série. No capítulo desta terça, Frank Underwood lida com duas ameaças que podem arruinar seus planos

MISTER BRAU

RBS TV, 22h30min



Taís Araújo e Lázaro Ramos em "Mister Brau" Foto: César Alves / TV Globo/Divulgação

Campanha publicitária exibida no programa Os Brau revolta as mulheres, que se unem para combater o machismo.



TRANSANDO COM LAERTE

Canal Brasil, 0h

Laerte Coutinho apresenta o "Transando com Laerte" Foto: Rafael Roncato / Divulgação

A cartunista Laerte Coutinho recebe o cantor Nando Reis, que fala sobre sua ligação com a religião e relembra seu início de carreira, no grupo Titãs.

