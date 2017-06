Terceira temporada de "Fear the Walking Dead" estreia neste domingo 

Televisão

O canal AMC exibe, neste domingo, o episódio de estreia da terceira temporada de Fear the Walking Dead. A série é um spin-off (derivada de outra produção) do sucesso The Walking Dead. A transmissão, às 22h, será feita simultaneamente com os Estados Unidos. A produção do AMC Studios terá oito episódios, que serão exibidos ao longo de seis semanas. Tanto o primeiro quanto o último capítulo (que vai ao ar em 9 de julho) terão duas horas de duração.

Dois dias depois, os fãs da série ganham outro presente: a nova temporada do talk show Talking Dead: Fear Edition estreia na terça (6/6), à meia-noite, no AMC. O apresentador Chris Hardwick comentará o mais recente episódio de Fear the Walking Dead, responderá perguntas e comentários dos telespectadores, mostrará bastidores e receberá convidados. O programa traz Dave Erickson, Alycia Debnam-Carey e Cliff Curtis.

Na terceira temporada de Fear the Walking Dead, os personagens se reencontram na violenta fronteira entre os Estados Unidos e o México.No entanto, com o fim do mundo, as fronteiras internacionais foram eliminadas, e os personagens terão de reconstruir não só a sociedade, mas também suas famílias. Madison se reconectou com Travis, mas Alicia está arrasada depois do assassinato de Andres. Nick se encontra a poucos quilômetros de sua mãe e após se tornar líder de um grupo com Luciana, eles escaparam da morte por pouco após cruzar com milícias americanas. Agora, ela levou um tiro e ele já não se sente mais imortal. Em recuperação emocional e física, Strand está focado em se aproveitar da moeda do novo mundo. O cativeiro de Ofélia testará a sua capacidade de sobrevivência e de domar a selvageria de seu pai.

