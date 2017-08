Estreia de "Better Things" e outras atrações para curtir na TV nesta quinta-feira

Dicas de TV

COZINHEIROS EM AÇÃO – GNT, 20h30min

Em busca do melhor cozinheiro de comida caseira, o GNT estreia a nova temporada do programa que agora tem apresentação do chef Thiago Castanho. No episódio de estreia, duplas familiares terão que preparar receitas de banana. O novo painel de jurados é formado por Rusty Marcellini, Dona Carmem Virginia e Ligia Karazawa.

A ERA DO GELO 4 – MEGAPIX, 20h50min

No quarto longa da franquia, o faminto esquilo Scrat provoca a separação dos continentes devido sua fixação por noz, que insiste em se afastar dele, tornando-se quase uma maldição. Agora, os amigos Manny, Diego e Sid estão à deriva em alto-mar e usando icebergs como embarcações. Enquanto isso, Sid reencontra sua avó.

DARK METTER – SYFY, 21h

Estreia nesta quinta-feira no canal a terceira temporada da série que conta a história de seis tripulantes que despertam de uma hibernação a bordo de uma espaçonave abandonada e não lembram quem são, onde estão e de onde vieram. No capítulo de hoje, um bombardeio atinge a nave enquanto quatro dos passageiros ainda estão abordo.

Foto: Roger Perez Cervantes / Fox Entertainment Group

Estreia com exclusividade no Brasil a nova comédia dramática, criada e protagonizada por Pamela Adlon, indicada ao próximo Emmy como melhor atriz principal em série de comédia. A trama gira em torno de Sam, uma atriz de Hollywood que cria sozinha as três filhas.

A FÓRMULA – RBS TV, 23h10min

O resultado de uma inscrição para uma bolsa de estudos nos EUA, que marcou o início do rompimento entre Ricardo e Angélica, será relembrado no episódio desta noite. Nos anos 1980, os dois se inscrevem em busca da oportunidade, mas apenas Angélica é aprovada. Por conta do namoro, ela abre mão da viagem.

O SILÊNCIO DOS INOCENTES – SONY, 23h

Neste filme vencedor de cinco Oscar em 1992, agente do FBI (Jodie Foster) é ordenada a encontrar um assassino que arranca a pele de suas vítimas. Para entender como ele pensa, ela procura o periogoso psicopata, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), encarcerado sob a acusação de canibalismo.