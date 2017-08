Galisteu é destaque na estreia das mulheres no Dança dos Famosos

"Domingão do Faustão"

Ao som do ritmo baladão, as mulheres abriram neste domingo a disputa do Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão do Faustão. Subiram ao palco a apresentadora Adriane Galisteu, a cantora Baby do Brasil e as atrizes Maria Joana, Isabella Santoni, Mariana Xavier e Cris Vianna.

Um dos momentos mais aguardados da noite era a apresentação de Galisteu, que pela primeira vez assina um contrato de trabalho com a Globo. Ao lado do professor Marcus Lobo, a artista dividiu opiniões por conta dos passos acrobáticos, mais conhecidos como "pegadas".



– Vai ter um embate aqui. O juri técnico não gosta das pegadas, mas o público sim – disse Artur Xexéo.

Carlinhos de Jesus se justificou logo depois:



– Vocês foram os que mais dançaram baladão. Mas acho que pegada atrás de pegada fica ruim, não mostra direito o ritmo. Esse é o meu ponto de vista.

Leia mais

Mariana Rios conquista imunidade e Marcello Melo Jr. é o 2º eliminado do Popstar



A estreia do quadro contou, também, com uma alfinetada de Faustão em Baby do Brasil, que por diversas vezes interrompeu os jurados para esclarecer as falhas na coreografia.

– Daqui a pouco vou fazer um programa só para ela explicar. O Jaime avisa que hoje a galera do Fantástico vai entrar à meia-noite – brincou o apresentador.



No ranking final, Mariana Xavier, Isabella Santoni e Adriane Galisteu ficaram empatadas nas primeiras colocações, seguidas por Maria Joana, na quarta, e Cris Vianna, na quinta. Baby do Brasil ficou em último lugar.

O juri artístico foi composto por Ivete Sangalo, Artur Xexéo e Sophia Abrahão – vice-campeã da atração em 2016. No juri técnico estavam Carlinhos de Jesus e Suely Machado.



No próximo domingo (20), quem compete é o time masculino, formado pelos atores Nicolas Prattes, Lucas Veloso, Rafael Zulu, Raul Gazolla e Joaquim Lopes, além do nadador Thiago Pereira.



Leia as últimas notícias de Entretenimento