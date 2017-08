Mariana Rios conquista imunidade e Marcello Melo Jr. é o segundo eliminado do Popstar

Atração do domingo

Marcello Melo Jr. deixou a disputa do PopStar na edição deste domingo de Dia dos Pais (13). Ele levou a menor nota (22.56 pontos) ao interpretar BOM, de Ludmilla. O quadro foi melhor para Mariana Rios, que cantou o sucesso da dupla Maiara e Maraisa, Medo Bobo. A atriz vem conquistando espaço na briga, ficou em primeiro lugar (30.00 pontos) e está imune no programa do próximo domingo (20).

Na despedida, Marcello Melo agradeceu o público e os colegas da competição.

— O que levo como prêmio do programa é a amizade dessas pessoas maravilhosas e o carinho de vocês. Estou muito feliz — afirmou Marcello.

Outros destaque da edição foram Fabiana Karla (29,09), com Loka, de Simone e Simaria e Anitta; Thiago Fragoso (28,89), com o sucesso de Nando Reis, Do seu Lado; e Eduardo Sterblitch (28,83), com O Tempo Não Para, de Cazuza.

Leia mais:

Murilo Rosa é o primeiro eliminado do "Popstar"



Também cantaram neste domingo Sabrina Parlatore (28,46), com You Gotta Be, de Des'ree; Lucio Mauro Filho (28.45), com o rock Paint It Black, dos Rolling Stones; Alex Escobar (28.23), com Vou Festejar; e Claudio Lins (27.90), trazendo Lembra de Mim, música do próprio pai, Ivan Lins.

Na lanterna da competição ficaram Érico Brás (27.67), com o hit Happy, do rapper americano Pharrell Williams; Rafael Cortez (26.27), com Desde Que o Samba É Samba, de Caetano Veloso; e Marcella Rica (26.19), com Top Top, de Os Mutantes.

André Frateschi ganhou imunidade na semana passada e estava livre da eliminação.



Marcello Melo Jr. foi o segundo participante a sair da competição. Na semana passada, Murilo Rosa teve a menor pontuação e deixou o programa após interpretar Outra Vez, de Roberto Carlos.

Os jurados desta edição foram Evandro Mesquita, Wanessa Camargo, Michael Sullivan, Zizi Possi, João Marcello Bôscoli, Rosemary, Mariana Aydar, Danilo Caymmi, Solange Almeida e Zeca Camargo. O artista vencedor do Popstar leverá R$ 250 mil para casa.

Leia as últimas notícias de Entretenimento