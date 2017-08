Nova série da Netflix, "Atypical" traz jovem protagonista autista que só quer arranjar uma namorada

Comédia

Após levar o público a refletir sobre o suicídio na adolescência com a série dramática 13 Reasons Why, a Netflix mira novamente o universo jovem. Estreia nesta sexta-feira (11/8) no serviço de streaming Atypical, série com oito episódios de 30 minutos, que fala sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo principal sintoma é a dificuldade de comunicação e interação. No centro da trama está um estudante com certo grau desse distúrbio. Ele quer arrumar uma namorada e "ver peitos", como confidencia à mãe em uma divertida cena. Sim, o tom é de comédia. Estratégia que, com leveza, joga luz sobre o preconceito.



O protagonista Sam (Keir Gilchrist), 18 anos, tenta transpor as dificuldades do autismo e, ainda, lidar com a transição para a vida adulta. Vive com a mãe, Elsa (Jennifer Jason Leigh); o pai, Doug (Michael Rapaport) e a irmã, a também adolescente Casey (Brigette Lundy-Paine), em um confortável lar norte-americano. Frequenta o colégio, onde tenta flertar, mas sem levar o menor jeito. Em dado momento, desabafa com os amigos:

– Às vezes, eu queria ser normal.

Um deles prontamente rebate:

– Cara, ninguém é normal.

Está aí outro tema importante que permeia a série e abarca os principais personagens da história: o que significa ser normal?

O protagonista bate ponto no consultório da terapeuta Julia (Amy Okuda). A profissional defende que seu paciente, assim como todos os seres humanos, só quer ser amado e pretende ensinar-lhe estratégias de paquera. A mãe, superprotetora, não aprova:

– E vai ensinar estratégia para curar um coração partido?

O despertar do amadurecimento de Sam promove um verdadeiro rebuliço na família, a começar por Elsa. Até então vivendo muito em função dele, a mãe precisa encontrar um novo significado para a própria existência assim que o jovem começa a evoluir. Então, como Sam, ela embarca em uma jornada de autoconhecimento.

A nova atração do catálogo da Netflix é produzida pela Sony Pictures Television. Tem história e roteiro de Robia Rashid (da festejada How I Met Your Mother). Rashid, Seth Gordon e Mary Rohlich são os produtores-executivos junto com a atriz Jennifer Jason Leigh.

