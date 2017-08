Saiba o que vai acontecer na sua novela preferida nesta quarta-feira

Fique ligado

Malhação – RBS TV, 17h35min

Keyla tenta impedir Tato de ir embora. Lica volta para o colégio. MB pede para conversar com Lica. Malu provoca Lica. K2 se preocupa com Tato.

Novo Mundo – RBS TV, 18h10min

Dom Pedro exige que Benedita fique no solar, e Domitila se enfurece. Chalaça diz a Antônio que ajudará Felício a tirar a guarda dos filhos de Domitila. Bonifácio descobre novas pistas contra Sebastião e Thomas, e Joaquim manda avisar Anna. Thomas flagra Anna lendo o bilhete. Domitila perde o bebê.

Sandra Helena se despede de Dulcina e informa que voltará para buscá-la quando a mãe decidir abandonar o marido. Pedrinho conta a Nelito que conseguiu negociar um espaço para dar aulas como personnel de luxe. Dom conversa com Madalena sobre a vontade de conhecer os pais biológicos.

Belaventura – Record, 19h45min

Severo se desvencilha de Pietra e conta a história que envolve a caixa. Bartolion é preso. Severo pede que Pietra o leve até Bartolion. Cedric revira os pertences de Bartolion para tentar achar algo sobre a caixa e é flagrado por Severo e Pietra.

Carinha e Anjo – SBT, 20h30min

Verônica diz para Cecília que ela precisa demonstrar que ama Gustavo. A família de Inácio e Diana vai até o concurso Garotas da Pista, no qual Rosana vai ser uma das concorrentes.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

Malca fica encantada por Zac. Lia, Naomi, Raquel e Dalila chegam vestidas de noivas. Zac troca olhares com Malca, e Joana fica aliviada ao notar o clima entre os dois.

A Força do Querer – RBS TV, 20h55min

Bibi briga com uma moça no baile por causa de Rubinho. Silvana implora a Dantas para não comentar com ninguém o que descobriu sobre Mira. Garcia deixa Joyce furiosa ao confundir Ivana com um rapaz. Garcia exige conhecer Irene, e Eugênio o convida para ir ao apart. Edinalva mente para conseguir convencer Zeca a dar o divórcio para Ritinha. Caio manda flores para Jeiza, e Zeca fica com ciúme. Joyce sai para jantar com Leandro. Irene ouve Eugênio chegar com Garcia e se desespera.