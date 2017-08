Saiba o que vai acontecer na sua novela preferida nesta quinta-feira

Fique ligado

Malhação – RBS TV, 17h55min

Keyla se preocupa com Tato. K2 provoca Keyla. MB e Clara ficam furiosos ao ver Lica e Felipe se beijando. Samantha convence Clara a voltar para o galpão. Keyla não consegue falar com Tato e fica aflita. Tato enfrenta Aldo.

Novo Mundo – RBS TV, 18h25min

Domitila proíbe Rosa de contar a Dom Pedro que perdeu o bebê. Greta provoca uma briga entre Wolfgang e Diara. Wolfgang questiona Diara sobre a paternidade do filho que ela espera, e Greta se diverte. Benedita ameaça Domitila. Leopoldina invade a casa de Thomas e exige ver Anna.

Pega Pega – RBS TV, 19h30min



Antônia promete a Domênico que investigará Júlio e Nelito com isenção. Tânia conta a Luiza que viu Sandra Helena beijando Eric no baile. Antônia diz a Nelito que tem forte desconfiança de que um dos ladrões do hotel é garçom e pergunta ao irmão se ele acha que poderia ser Júlio.

Belaventura – Record, 19h45min

Ele acrescenta que Pietra pode ser uma ameaça para os planos deles. Jacques conta à mãe dele que ouviu Enrico dizer que o pai está vivo. Mistral agradece Accalon por ter socorrido Enrico. Pietra propõe uma aliança a Severo.

Carinha de Anjo – SBT, 20h30min

Nicole telefona para Haydee, conta que encontrou um homem mais rico do que Gustavo e que está prestes a casar. Ela diz que voltará a Doce Horizonte quando ficar viúva e milionária. Franciely vence o concurso.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

Nitócris flagra Sammu com Nebuzaradã. Beroso apresenta Malca a Zac. Nabucodonosor é recebido por dançarinas no palácio. Sammu vai ao quarto de Shamiran.

A Força do Querer – RBS TV, 21h25min

Irene sai pela marquise da janela e se esconde no apart de Caio. Eugênio vê Joyce com Leandro e fica incomodado. Caio encontra um brinco no apartamento dele. Garcia pede para reunir a família. Eurico exige que Dantas arrume um jeito de anular o documento assinado por Garcia. Leila diz a Caio que o brinco que ele encontrou é de Irene. Zeca descobre que Ritinha é bígama.