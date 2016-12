Coluna Spoiler: cinco novas séries que prometem em 2017

Televisão

Vem ni min, 2017!

Ano novo, séries novas! E tem muita coisa que promete ser boa vindo aí. A seguir, cinco sugestões para diferentes estilos.

"Desventuras em série" estreia em 13 de janeiro Foto: Netflix / Divulgação

1. Pode ser divertido

Uma boa opção para baixinhos e grandinhos chega já em janeiro: a aguardada adaptação de Desventuras em série, inspirada nos best-sellers de Daniel Handler, que já renderam o filme homônimo de 2004 estrelado por Jim Carrey.

















A série traz Neil Patrick Harris como Conde Olaf, que tentará roubar a enorme herança dos órfãos Baudelaire — Violet, Klaus e a pequena Sunny —, de quem se tornou tutor após um incêndio ter matado os pais dos três.



Todos os oito episódios serão liberados pela Netflix na sexta-feira, 13. Data escolhida não por acaso, ao que parece: Harris definiu a trama como "chocantemente dark". Pelo que deu para se ver no trailer, os fãs de How I met your mother poderão matar um pouco a saudade de Barney com as atuações de Harris como Olaf e outros personagens.

2. Um suspense promissor

Se depender do número de astros no elenco, Big little lies será sucesso na certa. Dirigida por Jean-Marc Vallée (de Clube de Compras Dallas e Livre), a minissérie de sete episódios reúne Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgård e muitos outros nomes graúdos. Sem contar que é da HBO, emissora que costuma arrasar em suas produções curtas.

A trama é baseada no livro homônimo de Liane Moriarty (Pequenas grandes mentiras, em edição nacional) e acompanha a história de três mulheres, todas mães de crianças em idade escolar, cada uma diante de uma difícil decisão. Os acontecimentos que se desenrolam logo levarão o trio a extremos que envolvem até assassinato. Estreia em 19 de fevereiro.

3. Uma nova história de super-herói

Você que curtiuDemolidor, Jessica Jones eLuke Cage, regozije-se: em 17 de março, estreia Punho de ferro, quarta produção da Marvel na Netflix. A trama acompanha Daniel Rand, um órfão "adotado" pelos cidadãos da mística cidade de K'un-Lun, onde aprendeu artes marciais.

De volta a Nova York, ele começa uma missão para vingar a morte de seus pais. Rand é interpretado por Finn Jones, conhecido como o Loras Tyrell de Game of thrones. Ah, um brinde: os quatro heróis se reunirão em outra série que deve estrear ainda em 2017, Os defensores.

4. Mais um spin-off

Vem aí uma produção inspirada na recém-defunta The good wife (2009-2016). Chama-se The good fight (nossa, que criatividade!) e será centrada em uma das melhores personagens da aclamada série jurídica: Diane Lockhart, interpretada pela sempre ótima Christine Baranski, indicada seis vezes ao Emmy de atriz coadjuvante por esse papel.

Na trama, uma fraude financeira força Diane e a jovem advogada Maia (Rose Leslie, aka "você-não-sabe-de-nada-John-Snow") do escritório Lockhart & Lee.



















Elas acabam se juntando com Lucca Quinn (Cush Jumbo) em outra firma de Chicago. A série estreia na CBS em 19 de fevereiro, mas será transmitida apenas pelo serviço de streaming da emissora. No Brasil, ainda sem notícias.

5. Twin Peaks! Twin Peaks!

Convenhamos, o que realmente importa em 2017 é a promessa de, em algum momento do ano, estrear a nova temporada da série mais louca-doentia-misteriosa-engraçada-viciante de todos os tempos, Twin Peaks (1990-1991).





















É verdade que já se passaram 25 anos desde o fim, então talvez os fãs fiquem um tantinho deprimidos com o inevitável envelhecimento de nossos personagens favoritos, como o peculiar agente especial Dale Cooper (Kyle MacLachlan, na foto, que já perdeu o encanto para mim depois das atuações em Desperate housewives e How I met your mother). Só não sei o que vão fazer com Sheryl Lee, visto que Laura Palmer morreu na juventude (e, portanto, não envelheceu como a atriz).





















Não se sabe nada sobre a trama, mas o canal Showtime alimentou o mistério revelando uma lista com mais de 200 nomes de atores que participarão de apenas um episódio, aparentemente, incluindo astros como Naomi Watts, Michael Cera, Jim Belushi e Amanda Seyfried. E o mais importante: depois de muitos desacertos, o maestro da esquisitice toda, David Lynch, estará à frente da produção. Ai meu coração!