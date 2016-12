"The voice Brasil": Claudia Leitte colecionou micos no reality show

Só deu fora

Claudia Leitte se apresenta na final do "The voice Brasil"

Claudia Leitte se apresenta na final do "The voice Brasil" Foto: Mauricio Fidalgo / Globo/ Divulgação / Globo/ Divulgação

O The voice Brasil é para ser lembrado como o reality show que premia a melhor voz do país, só que a marca do programa tem sido outra: as mancadas recorrentes de Claudia Leitte. Técnica desde a primeira temporada da atração, a cantora parece estar cada vez mais solta e sem noção — e a internet brasileira, claro, não perdoa. Na final, ela deixou o público em polvorosa com sua inusitada (leia-se bizarra) interpretação de D'yer Mak'er', do Led Zeppelin. O resultado? Uma chuva de memes trollando a técnica.

Relembre abaixo os maiores foras de Claudia nesta temporada.

Performance detonada

Alguns podem até não saber que Mylena Jardim foi a grande campeã do The voice Brasil, mas a internet toda sabe que Claudia Leitte virou piada na noite de quinta-feira ao cantar D'yer Mak'er', do Led Zeppelin. Veja abaixo as reações do público nas redes sociais.

Medo de ir na cozinha a noite e encontrar a Claudia Leitte cantando Led Zeppelin #TheVoiceBrasil ¿ PEDRAO (@Itspedrito) 30 de dezembro de 2016





ATENÇÃO PARA MAIS UMA TRAGÉDIA EM 2016, CLÁUDIA LEITTE CANTANDO LED ZEPPELIN #TheVoiceBrasil ¿ Não te Fresqueia (@naotefresqueia) 30 de dezembro de 2016





Sobre a Claudia Milk cantando Led Zeppelin no The Voice:::: pic.twitter.com/vHVgMqZFtz ¿ Gaby¿¿¿ (¿¿¿) (@_yumidesu) 30 de dezembro de 2016

Claudia Leitte mirou no Led Zeppelin e acertou na Gretchen fazendo show em circo. ¿¿¿¿¿¿#TheVoiceBrasil ¿ Sérgio Pavarini (@pavarini) 30 de dezembro de 2016





Looks

Às vezes, Claudia nem precisa abrir a boca para virar assunto nas redes. Os looks extravagantes da cantora costumam chamar a atenção dos internautas — que pegam no pé da artista sem dó. Na final, ela apostou em saia curta e jaqueta de couro aberta, deixando à mostra seu sutiã e a barriga. Os decotes da técnica também costumam dividir opiniões na internet.

Se a #ClaudiaLeitte queria chamar atenção com esse look ela conseguiu dar pior forma possível #TheVoiceBrasil Cláudia Leitte ¿ Nádia Carvalho (@Nadiikka) 30 de dezembro de 2016

CLAUDIA LEITTE COM ESSE DECOTE

EU NÃO CONSIGO OLHAR PRA OUTRA COISA#TheVoiceBrasilpic.twitter.com/U4j5tYXDMi ¿ Twittei (@_Twittei_) 9 de dezembro de 2016

Levou toco

Talvez este tenha sido o maior fora de Claudia no programa. Porque, na prática, foi realmente um fora. Após a apresentação, o candidato Rafah emocionou os jurados ao contar que seu pai foi assassinado quando ele tinha 14 anos. Claudinha tentou descontrair com uma piada:

— Eu sou quase uma terapeuta. Vem cá sentar no meu colo.

O rapaz foi rápido na resposta:

— Nesse caso, eu amo muito a minha esposa.

Senta lá, Claudia

A cantora é uma das queridinhas dos participantes, que não medem esforços para ficar em seu time. Um dos micos de Claudia nesta temporada foi na apresentação de Nira Duarte. Ao ser questionada sobre o técnico escolhido, ela começou:

— Claudia, eu sou sua fã, você é maravilhosa...

Na mesma hora, a artista se levantou para ir na direção da moça, até que recebeu um "não" e teve que voltar para o seu lugar. As redes sociais também não perdoaram mais esse fora.

Mortaaa, guria do Pará tombou a Claudia Leitte kkkkk ¿ Laurinha ¿¿ (@LuizaaLauraa) 21 de outubro de 2016

