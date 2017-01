Público é quem ganha na briga entre HBO e Netflix

Opinião

O Globo de Ouro, que se realiza neste domingo (TNT, 22h), evidencia uma briga que vem crescendo ano a ano desde 2013: o embate entre HBO e Netflix, que começou com produções originais naquela data. Em 2017, a HBO lidera as indicações com 14, já o serviço de streaming teve cinco. No ano passado, a situação estava invertida. As duas empresas são as que mais investem em grandes produções, com roteiros bem elaborados e elencos estrelados – basta dizer que os destaques de 2016 foram Westworld (HBO) e Stranger things (Netflix). Essa disputa tende a crescer ainda mais com a chegada da HBO GO, a plataforma de streaming da HBO, que tenta fazer frente à Netflix. No fim das contas, essa concorrência tem um grande vencedor: o público. Afinal, somos nós que desfrutamos dessas grandes obras.

No topo

Segundo levantamento da revista The Hollywood Reporter, a Netflix liderou a produção de séries nos Estados Unidos em 2016. Das 455 produzidas no ano passado, 43 eram do serviço de streaming. São 11 obras a mais que os canais CBS e ABC, que dividem a segunda colocação na pesquisa.

Os maiores produtores em 2016:

Netflix - 43 séries

CBS e ABC - 32 séries

Fox - 25 séries

NBC - 23 séries

The CW - 16 séries

HBO - 15 séries

Amazon e Syfy - 14 séries

Adult Swin e PBS - 13 séries

Hulu - 12 séries

FX - 11 séries

BBC America e Comedy Central - 10 séries

Ponto atualizado

O Ibope atualizou a representatividade de um ponto de audiência de televisão em todas as praças pesquisadas no Brasil. Segundo a metodologia, cada ponto equivale a 1% do universo apurado pelo instituto. Nacionalmente, em 2017, um ponto representará 245.702 domicílios e 688.211 indivíduos (em 2016, representava 240.886 domicílios e 684.202 indivíduos). Em Porto Alegre, um ponto passa a representar 15 mil residências (até 2016, eram 14.972 domicílios).

Mudou a estreia

Inicialmente previsto para estrear no dia 17, o Big brother Brasil vai começar mesmo no dia 23, uma segunda-feira. Será a primeira vez que o reality show não iniciará numa terça. A Globo não comentou a alteração da data, apenas disse que ¿é uma surpresa, uma das novidades desta edição¿. A 17ª edição do BBB vai ser comandada por Tiago Leifert e ganhou os reforços de Rafael Cortez, ex-CQC, escalado para comandar um quadro que dará voz aos internautas; e Paulinho Serra, que fará as reportagens nas ruas.

Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação

UFC no horário nobre

A imagem acima é a primeira de Paolla Oliveira como Jeiza, protagonista de A Força do Querer, próxima novela das nove da Globo, escrita por Glória Perez e dirigida por Rogério Gomes com estreia prevista para abril. A personagem é uma policial do Batalhão de Ações com Cães que sonha se tornar lutadora de MMA.

MELHOR DA SEMANA

Júlia Rabello e Ana Beatriz Nogueira conseguem se destacar em Rock story, novela com muita gente boa. As duas atrizes têm um timing ótimo para comédia e suas personagens – Marisa e Neia, respectivamente – estão crescendo em importância na trama.

PIOR DA SEMANA

Alguns canais pagos, como E!, TLC e Discovery H&H, insistem em exibir programas estrangeiros dublados e sem a opção de legenda para quem quiser ver no idioma original. Um pouco na contramão de atender bem o consumidor.