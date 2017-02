"Tá no Ar": humor inteligente e sem apelações também faz sucesso

Crítica

Uma pergunta paira no ar: qual o melhor programa da TV aberta brasileira atualmente? Duas opções despontam na preferência de quem circula minha bolha. Há quem prefira – e são muitos – Amor & Sexo (RBS TV, quintas após o BBB 17). Outros tantos respondem que é Tá no Ar: A TV na TV (RBS TV, terças após o BBB 17). São dois programas completamente diferentes unidos por um ponto: ambos falam de qualquer assunto com muita liberdade. E isso pode explicar, em parte, seus sucessos.

Liderada por Marcelo Adnet, Marcius Melhem e o diretor Maurício Farias, a equipe do humorístico toca em qualquer assunto relacionado com televisão. Vai do anunciante aos programas infantis, passando por telejornais e programas policialescos. É uma TV Pirata atualizada sobre TV. Ultimamente, a atração tem espraiado o olhar para questões bem contemporâneas como a polêmica entre Uber e Táxi – aliás, o quadro com a participação de Angélica sendo acusada por taxistas de traidora foi um dos melhores da temporada. Adnet enfim voltou a ser aquele que conhecemos na MTV, e prova, a cada programa, que o novo humor faz crítica social mesmo sendo politicamente correto. Não é preciso apelar nem ser didático demais. O limite do riso é o bom senso. Tá no Ar não tem limites sobre temas, mas sabe bem até onde ir em cada caso.

O sucesso que o programa vem fazendo também se deve à estratégia da Globo de antecipar quadros na plataforma GloboPlay e no Facebook já no final de semana. Com isso, quando a terça-feira chega, há uma certa curiosidade para ver a íntegra. É a sinergia entre TV aberta, redes sociais e streaming dando resultado.

Muitas novidades em 2017

Taís Araújo e Pitty são as novas apresentadoras do "Saia Justa" Foto: Divulgação

No Dia Internacional da Mulher o Saia Justa volta ao ar com duas novas integrantes: Taís Araújo e Pitty vão se juntar a Astrid Fontenelle e Mônica Martelli. A roqueira baiana de 39 anos fará sua estreia como apresentadora. Bárbara Gancia, por sua vez, não estará definitivamente fora do elenco. A jornalista deixa o estúdio mas continuará como repórter especial no quadro Invasões Bárbaras. E as novidades não param por aí: o programa passa a ser ao vivo e em novo horário, às 21h. A estreia será em 8 de março.

Melhor da semana

Já assistiu ao Cozinha Prática de Verão, da Rita Lobo? Então, corre! Rita não só ensina receitas que parecem deliciosas, mas também é uma excelente apresentadora. E as sacadas dela são muito boas para ajudar quem tenta se aventurar na cozinha.

Pior da semana

A tentativa da Fox em exibir uma maratona de The Walking Dead em ritmo 30% mais acelerado do que o normal não foi muito bem sucedida, principalmente porque o assinante só teve duas opções: ou assistia com o áudio original sem legendas ou dublado.