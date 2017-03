Angélica reformula "Estrelas" e levará celebridades para fazer trabalhos sociais pelo Brasil

Novidade

Angélica resolveu mudar. Depois de 10 anos no comando do Estrelas, que mostra diversas facetas das celebridades, a apresentadora agora quer, de alguma forma, fazer a diferença. Na última quarta-feira, ela reuniu jornalistas em um restaurante na Lapa, no Rio de Janeiro, para lançar o Estrelas Solidárias, nova temporada do seu programa. Serão 13 episódios totalmente dedicados a mostrar exemplos de solidariedade.

Para exemplificar como será essa nova versão, o local escolhido para o evento foi o Refettorio Gastromotiva, uma iniciativa dos chefs David Hertz e Massimo Bottura, que serve refeições para pessoas carentes. Todos os pratos servidos lá são preparados com alimentos in natura que uma grande empresa do Rio iria descartar. Além disso, o projeto também forma cozinheiros.

Chef Mirella Vieira deu workshop sobre reaproveitamento de alimentos Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

E Angélica pôs nós, jornalistas, para cozinhar. Orientados pela chef do lugar Mirella Vieira, preparamos uma salada com ingredientes que seriam servidos no jantar daquela noite — chuchu cru, manga, tomate, gergelim, ervas, cebola — que vieram dessa empresa. Resultado: uma salada muito saborosa.

E essa será a pegada do programa que estreia no próximo sábado, dia 8: Angélica e as celebridades convidadas vão conhecer projetos sociais do Brasil e, efetivamente, dedicar algumas horas de seu tempo trabalhando neles. A apresentadora quer inspirar seu público.

— A gente vai se contagiando pelos bons exemplos desses brasileiros que, tantas vezes, fazem muito com pouco. Poder incentivar as pessoas a olhar para o lado é muito bom. Quando a gravação acaba, fico pensando em tudo que vivi no projeto e querendo trazer aquilo para a minha vida — contou ela.

Jornalistas preparam salada que seria servida no jantar do Refettorio Gastromotiva Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

A contar pela experiência que vivi no Refettorio e das imagens mostradas no lançamento, Estrelas Solidárias tem tudo para ser um programa que vai acrescentar algo em nossas vidas. Aliás, o Refettorio Gastromotiva é uma iniciativa que merece muito ser expandida e caberia bem em Porto Alegre.

Além da série

Mister Brau ganhará um especial antes da estreia da terceira temporada. No domingo, dia 9, vai ao ar Os Brau, programa apresentado por Brau e Michele que tem como proposta dar espaço para novos nomes da música. É uma expansão da série de Jorge Furtado.

Melhor da semana

Saia Justa está ganhando muito com as novas integrantes, Taís Araújo e Pitty. As duas têm protagonizado debates pertinentes. Ficou bem melhor.

Pior da semana

A Lei do Amor terminou cheia de clichês. Teve até sequestro da mocinha Helô (Cláudia Abreu). Uma pena, pois era uma novela que prometia bastante, mas se perdeu com tantas mudanças.