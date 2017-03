Chef gaúcha Helena Rizzo será jurada do "The Taste Brasil", do GNT

Novidade

A chef gaúcha Helena Rizzo vai se juntar a Felipe Bronze, André Mifano e Claude Troisgros no time de mentores do The Taste Brasil, que volta em terceira temporada no dia 6 de abril, às 22h, no GNT. No ano passado, Helena foi uma das convidadas especiais de outro reality de gastronomia, o Masterchef Brasil, da Band.

Para selecionar seus times, eles provam, às cegas, colheres preparadas por cozinheiros profissionais. A intenção é encontrar um sabor que os surpreenda. Cada mentor terá uma equipe com três participantes e um Golden Card, que garante a possibilidade única de salvar um eliminado.

Após a definição dos times, a competição começa de verdade e apenas um cozinheiro ganhará o prêmio de 100 mil reais. A cada episódio, os participantes recebem um renomado chef, que apresenta um tema e um desafio surpresa para a primeira prova. Uma única colher de cada time vai ser degustada pelo convidado e a escolhida garante imunidade àquele que a preparou.

Na segunda prova, é hora de os cozinheiros mostrarem todo o seu talento em uma única colher e sem a ajuda preciosa dos mentores. A cada semana a melhor colher ganha uma medalha, enquanto as piores são indicadas para a eliminação. Ao final do episódio, um cozinheiro é eliminado.