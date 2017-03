Coluna Spoiler: 10 boas séries para assistir no Claro Video

Alternativa sob demanda

Varri o catálogo do Claro Video para selecionar 10 boas séries que você não encontra no catálogo da Netflix (saiba mais sobre o serviço aqui).



1. Mozart in the Jungle

Quando esta comédia ganhou o Globo de Ouro em 2016, todo mundo ficou: ué? Quase ninguém conhecia a série que mostra o disfuncional mundo da música erudita em Nova York e é protagonizada por Gael García Bernal (que também levou o Globo de Ouro de melhor ator em comédia naquele ano). O motivo: é uma produção original do Amazon Prime, não tão popular como a Netflix nem nos Estados Unidos. Como os episódios têm meia hora, vale pelo menos uma espiada, né?

2. CSI



O serviço tem todas as 15 temporadas de CSI Las Vegas, o original! Dá para fazer aquela viagem no tempo pelo elenco: do insuperável Gil Grissom (William Petersen) ao pai de família D.B. Russell (Ted Danson). Para quem não conhece, a série levou a ciência para os dramas policiais, ao acompanhar a rotina dos peritos criminais na Sin City, de cassinos ao deserto.

3. Secret Diary of a Call Girl

Série britânica exibida entre 2007 e 2011 que acompanha as aventuras de Belle de Jour, uma garota de programa de luxo que escreveu livros sobre sua rotina na labuta (e inspirou muitas outras colegas de profissão, como a nossa Bruna Surfistinha). Billie Piper está ótima no papel principal.

4. Wilfred

É uma das comédias mais nonsense que você verá na vida. Mesmo assim, vai acabar dando risada com a relação doentia de Ryan (Elijah Wood) e Wilfred (Jason Gann), o cão de sua vizinha. Detalhe: Wilfred, um golden retriever normal para todos os outros, é visto por Ryan como um homem adulto vestido com uma fantasia de cachorro e que fala com sotaque australiano.

5. In the flesh

Esta é para quem gosta de problematizar até o apocalipse zumbi. A série da BBC America mostra o pós-epidemia, quando os zumbis recuperam a consciência graças a um novo medicamento. Aqui, o foco é mais na reação da sociedade diante desses indivíduos, que passam a ser discriminados.

6. New Girl

Você que ainda está órfão de Friends e How I Met Your Mother: já tentou New Girl? É uma comédia que acompanha um grupo de amigos de 30 e poucos anos que lida com romances, pouco dinheiro, crises existenciais e tudo mais o que a gente já conhece, sempre com tiradas engraçadas. A série é protagonizada pela fofa Zooey Deschanel, mas o elenco de apoio é o ponto forte.

7. Rectify

É tido como um dos dramas mais subestimados da TV atualmente, sendo esquecido pelas premiações ano após ano. Na série, Daniel Holden (Aden Young) tenta retomar a sua vida após se livrar do corredor da morte, onde estava há 19 anos, devido a novas evidências de DNA. O problema é que, para os moradores de sua cidade, sua culpa ou inocência ainda é uma incógnita.

8. Broadchurch

Se você curtiu o vilão Kilgrave em Jessica Jones talvez fique feliz em ver de novo o ótimo David Tennant neste drama policial, mas desta vez do lado da lei. Ele investiga o assassinato de um menino em uma pequena cidade litorânea que mobilizou a imprensa e ameaça destruir a comunidade.

9. Nurse Jackie

Edie Falco foi indicada quatro vezes ao Globo de Ouro e cinco ao Emmy pelo papel-título desta comédia. Mesmo que só tenha ganhado uma vez (Emmy, em 2010), os números são de impressionar. Ela interpreta uma enfermeira viciada em drogas que tenta encontrar um equilíbrio entre sua rotina frenética em um hospital de Nova York e uma série de dramas pessoais.

10. Heroes

Várias pessoas pelo mundo descobrem que possuem superpoderes. Algumas o usam para o mal, outras se veem em uma missão para salvar o mundo. Foi uma das séries mais viciantes a que assisti. Pena que logo perdeu o rumo.