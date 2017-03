Jornal do Almoço completa 45 anos com programa especial na próxima segunda-feira

Tradição do meio-dia

Alcançando excelentes índices de audiência, o Jornal do Almoço completa 45 anos no ar na segunda-feira. É o programa local mais antigo da RBS TV e um dos telejornais mais longevos do país na faixa horária do meio-dia. A equipe do programa preparou uma edição especial, que além de levar as notícias mais relevantes do dia ao público também vai comemorar a data.

Cristina Ranzolin foi ao Mercado Público de Porto Alegre, na última quinta-feira, para conversar com os telespectadores e saber quais momentos do JA marcaram suas vidas.

— Sempre nos colocamos no lugar do público na hora de planejar o jornal. Temos esse foco muito grande nas pessoas. Agora, para comemorar os 45 anos, sentimos necessidade de estar perto delas. Ir até o centro de Porto Alegre, estar perto do nosso público, olhar no olho das pessoas e ouvi-las foi muito importante — conta a jornalista, que é a apresentadora há mais tempo no comando do telejornal.

Cristina Ranzolin foi ao Mercado Público para conversar com os telespectadores Foto: RBS TV / Divulgação

— Fui telespectadora do programa, gostava muito de assistir. Hoje, ser a âncora me deixa muito feliz e orgulhosa. É uma responsabilidade grande — afirma Cristina, prestes a completar 21 anos na função.

Em 2016, o Jornal do Almoço registrou 22,7 pontos de audiência na Grande Porto Alegre, maior média anual na região desde 2000.

— É um retorno do público que aumenta nossa responsabilidade. Nos motiva a investir em jornalismo de qualidade e profissionais com o propósito de trazer à discussão os assuntos relevantes e que possam melhorar a vida dos gaúchos — destaca o diretor de Jornalismo da RBS TV, Cezar Freitas.

Curva decrescente

Enquanto os serviços de streaming crescem, a TV por assinatura segue perdendo espaço — o que pode ser um movimento vantajoso aos canais abertos. A base de assinantes de TV em 2016 reduziu em 1,85%. Foram 364,5 mil contratos a menos. No total, segundo dados da Anatel, a TV paga fechou o ano com 18,802 milhões de assinantes.

Isso, em parte, é reflexo das novas formas de consumir TV. Com a crise e a melhora na conexão de internet, o público começa a preferir ter uma assinatura de plataformas de streaming, como a Netflix, e seguir apenas com a TV aberta.

Virou TV

O YouTube confirmou que vai virar uma plataforma de TV por streaming. O YouTube TV chegará em breve nos Estados Unidos e custará US$ 35 por mês. Como atrativos, os sinais principais redes abertas americanas (ABC, CBS, FOX e NBC), alguns dos principais canais esportivos (como ESPN e FoxSports) e canais pagos (como Fox News, USA, FX, Disney Channel).

O Google não será o primeiro serviço OTT (over the top) com canais lineares no Estados Unidos. Duas grandes operadoras de TV por assinatura já lançaram serviços semelhantes no país, oferecidos de forma independente ao serviço tradicional ou mesmo ao pacote de banda larga.

Melhor da semana

A série Big Little Lies conseguiu superar a expectativa e exibiu um excelente segundo episódio. Segue a tradição da HBO para produzir conteúdo de qualidade. Quem rouba a cena é Reese Whiterspoon com atuação impecável.

Pior da semana

Com tanto conteúdo bom sendo produzido, a Globo não precisava reprisar as séries Gonzaga – De Pai para Filho e Houdini. Ambas foram exibidas no ano passado. O horário noturno está quase virando uma Sessão da Tarde.