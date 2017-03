"Me tornei um cara mais maduro", diz André Marques sobre apresentar o "The Voice Kids"

Sem medo de chorar

Não há como não se emocionar com o The Voice Kids. Nem técnicos, nem apresentadores resistem a tanta fofura ou ao choro daquelas crianças postas à prova em rede nacional. Nesta segunda temporada do reality show, que chega ao fim no próximo domingo (RBS TV, 13h), André Marques precisou encarar a difícil missão que é comandar o programa.

Leia mais:

Relembre a trajetória do gaúcho Thomas Machado até chegar à final do "The Voice Kids"

"Estou bem confiante para a final", diz Thomas Machado, do The Voice Kids

"BBB 17": na reta final, gaúchos despontam como favoritos na disputa pelo R$ 1,5 milhão



Em conversa com a coluna, o apresentador conta que viveu momentos de tensão antes da estreia, mas que ao poucos foi entrando no clima:

— Tem sido uma experiência incrível. Quando recebi o convite, fiquei muito emocionado e ansioso. Depois da estreia, fui relaxando e entendendo ea alma do programa. Deu certo! Profissionalmente, posso dizer que cada dia foi um aprendizado diferente. Pessoalmente, a doçura e a pureza das crianças são realmente diferenciadas e aprendi muito com elas. Acho que posso dizer que me tornei uma cara mais maduro e mais compreensivo com o The Voice Kids.

Sem entregar suas preferências, por entender que os participantes são "todos muito talentosos", André confessa que há uma equipe que atua nos bastidores orientando elenco, pais e cantores, uma vez que o programa lida com crianças e fortes emoções.

— Temos uma equipe que cuida de todos nós, que nos orienta sempre que temos necessidade. Da minha parte, a preparação especial para lidar com as crianças é carinho, atenção, compreensão e amor — diz.

Thomas é o RS na final

Foto: Cesar Alves / TV Globo/Divulgação

Esbanjando fofura e confiança, o pequeno Thomas Machado chega para a disputa da final do The Voice Kids com grandes chances de vencer. Independentemente do resultado, o gauchinho que não dispensa a bombacha e o lenço já ganhou um espacinho no coração do público. Tal qual Rafa Gomes na primeira edição do reality show, sempre que Thomas sobe ao palco uma enxurrada de elogios à sua performance invade as redes sociais.

Representando o time de Ivete Sangalo — o que agrega ainda mais simpatia do público ao gaúcho —, Thomas vai dividir espaço na final com Juan Carlos Poca, do time Victor & Leo, e Valentina Francisco, do time da Carlinhos Brown. Os três prometem fazer um espetáculo de muita emoção no próximo domingo. Ainda assim, o grande mérito do The Voice Kids é não escorregar para o sentimentalismo extremo. Ali vale talento e fofura. Que seja assim!