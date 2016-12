Flamengo pode envolver jogadores em parceria para jogar no estádio da Portuguesa-RJ

Alternativas

A parceria entre Flamengo e Portuguesa-RJ pode levar dois jogadores rubro-negros, por empréstimo, para a equipe da Ilha do Governador. A transação faria parte do acordo assinado entre os clubes em que está incluída a utilização do Estádio Luso-Brasileiro por três anos e o pagamento de cerca de R$ 7 milhões por parte do Flamengo à Lusa carioca.

A diretoria rubro-negra ainda aguarda o imbróglio envolvendo a nova empresa que vai assumir a gestão do Maracanã.

— Toda parceria é mão e contramão. Neste sentido, o Flamengo empreenderá esforços no sentido de identificar até dois jogadores que possam ser emprestados à Portuguesa — disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, Flávio Godinho, ao Globoesporte.com.

Nesta temporada, o Estádio Luso-Brasileiro foi utilizado pelo Botafogo, que voltará ao Engenhão ano que vem.