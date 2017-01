Técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo está desaparecido em Goiás

Incerteza

O técnico Marcelo Cabo, do Atlético-GO, está desaparecido desde a madrugada de sábado para domingo, segundo informações da Rádio 730, de Goiânia. O clube confirmou o caso e fará uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.

Segundo a imprensa goiana, Cabo foi visto pela última vez deixando o seu apartamento no Jardim Goiás na madrugada de sábado para domingo. Ele levou o cartão de crédito, mas deixou o celular no local. A última ligação registrada no telefone teria sido para o seu filho.

Cabo, de 50 anos, é carioca e trabalha como treinador desde 2004. Ele chegou ao Atlético-GO em maio de 2016 e foi campeão da Série B.