Vitória anuncia contratação do atacante Paulinho, ex-Fla e Santos

Reforço

Pelo Twitter, o Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Paulinho, do Flamengo, que será emprestado ao clube baiano por uma temporada. Em 2016, ele esteve emprestado ao Santos, mas não teve muito espaço.



Aos 28 anos, Paulinho é o 11° reforço do time para a temporada. As principais contratações do clube nordestino até aqui foram os meias Dátolo, Cleiton Xavier e Gabriel Xavier, além do volante Uillian Correia, dos zagueiros Alan Costa e Fred e do lateral Geferson. Também chegaram o lateral Leandro Salino, o atacante chileno Pineda e o meia argentino Pisculichi.

Paulinho chegou ao Flamengo em 2013, sendo essencial na campanha vitoriosa na Copa do Brasil daquele ano. No ano seguinte, foi campeão carioca, marcando um belo gol na final contra o Vasco.

Ele foi revelado pelo Flamengo de Guarulhos e estava no XV de Piracicaba antes de acertar com os cariocas. Ano passado, esteve emprestado ao Santos. No clube paulista, fez cinco gols em 30 jogos. No Fla, ele tem 16 gols.