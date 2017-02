Ausência do Inter na tabela da Série A gera memes no Twitter

Zoeira

Nesta segunda-feira, foi divulgada a tabela do Brasileirão Série A. E como o pessoal das redes sociais perde o amigo, mas não perde a piada, não perdoou a ausência do Inter entre os 20 clubes. Memes brincando com o fato do Colorado estar fora da elite circularam no Twitter.



Nesta terça, a CBF divulgará a tabela do Brasileirão Série B.

Tabela do Brasileirão sem o Inter e eu to como pic.twitter.com/lIP345bj0O — desimpedinter (@desimpedinter) 21 de fevereiro de 2017

FUI OLHAR AGORA A TABELA DO BRASILEIRÃO SÉRIE A, E NÃO ENCONTREI A DATA DO GRENAL... — Paulo S. Sincero (@SinceroPaulo) 21 de fevereiro de 2017

SAIU A TABELA DO BRASILEIRÃO E TÁ FALTANDO O INTER — Legado Da Copa (@legado_da_copa_) 20 de fevereiro de 2017

Futebol: CBF divulga tabela da primeira rodada do brasileirão, mas esquece do jogo do Inter. Tabela será refeita pic.twitter.com/Fk9CNDJ6nR — O Bairrista (@O_Bairrista) 20 de fevereiro de 2017

TABELA DO BRASILEIRO 2017 SAIU E O INTER NÃO TA LA pic.twitter.com/HWk1YW7It8 — desimpedinter (@desimpedinter) 21 de fevereiro de 2017

Não tô encontrando o Inter na tabela do app do Brasileirão 2017, só comigo que o app bugou? pic.twitter.com/Oz9O39TALa — Thiago¿ Oliveira (@Bussunda__) 20 de fevereiro de 2017