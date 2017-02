Confira há quanto tempo cada técnico está no comando dos clubes da Série A

Casamata

Apenas um treinador da Série A do Brasileirão está há mais de um ano em seu cargo. Trata-se de Dorival Júnior, do Santos. Mesmo assim, sua vida não está nada fácil. Fora da zona de classificação do Paulistão, vê conselheiros e torcedores pedirem a sua cabeça a cada jogo.

Leia mais:

Flamengo descarta uso do Maracanã para final contra Fluminense

Como os jogadores da dupla Gre-Nal aproveitaram a folga de Carnaval

Atlético-MG enfrentará Chapecoense com time alternativo



Veja como está a situação dos demais:



Foto: arte ZH / RBS

*ZHESPORTES