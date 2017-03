Ponte Preta confirma o retorno do técnico Gilson Kleina

Volta

A Ponte Preta confirmou nesta quinta-feira a volta de Gilson Kleina ao comando do time. Com passagem pelo clube há seis anos, ele foi o responsável por levar a Macaca de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2011. Kleina comanda o primeiro treino já nesta quinta no Moisés Lucarelli e estreia contra o São Bento, no próximo domingo, no Walter Ribeiro.

Através do Twitter, a Ponte fez uma brincadeira ao anunciar a volta e colocou uma animação do personagem Fred Flintstone com a inscrição: "Tô voltando, galã".

Na primeira passagem, Gilson Kleina comandou a Ponte em 115 oportunidades. O presidente Vanderlei Pereira falou sobre a volta do treinador a Campinas:

— Gilson Kleina marcou época na Ponte por seu excelente trabalho, nos levou de volta à série A e é um ótimo profissional, além de ser uma pessoa que todos gostam no Majestoso. Era e é nossa primeira opção e ficamos muito felizes em trazê-lo de volta.