Brasil-Pel vence o CRB e fica a um ponto de entrar no G-4 da Série B

Subindo

Marcinho (à esquerda) fez o gol xavante no Rei Pelé

Marcinho (à esquerda) fez o gol xavante no Rei Pelé Foto: Jonathan Silva / Brasil-Pel

O Brasil-Pel venceu fora de casa após 279 dias. Na noite desta terça-feira (6), a equipe de Rogério Zimmermann fez 1 a 0 sobre o CRB, no Rei Pelé, pela quinta rodada da Série B.



O atacante Marcinho, aos 42 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida. Com isso, levou o Xavante aos oito pontos e ao sétimo lugar da competição.

Leia mais:

Inter sofre, mas vence o Figueirense no Orlando Scarpelli

Juventude vence Criciúma com gol no final e assume a liderança isolada

Confira a tabela de classificação da Série B



A última vitória dos rubro-negros fora de casa havia acontecido no dia 30 de agosto de 2016, quando o time bateu o Bragantino.



No próximo sábado (10), às 16h30min, o Brasil-Pel recebe o Ceará no Bento Freitas.



*ZHESPORTES