Com gol de Ferrareis, Bahia faz 3 a 0 sobre o Atlético-GO

O Bahia não tomou conhecimento do Atlético-GO e venceu por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (5). Os baianos dominaram do começo ao fim na Fonte Nova, fazendo 2 a 0 no primeiro tempo, com Renê Júnior e Vinícius, e finalizando o serviço no segundo tempo com Gustavo Ferrareis. Com o resultado, o Bahia foi a seis pontos e subiu para a décima posição na tabela do Brasileirão. O Dragão, por outro lado, se manteve na lanterna do campeonato, ainda sem pontuar.



Jogando em casa, o Bahia foi de cara para cima do Atlético. Com a linha defensiva muito alta, a equipe de Jorginho pressionava a saída de bola e forçava erros. O Dragão só conseguia sair através de ligações diretas para Walter, que, muito marcado, tinha dificuldade de reter a bola.



Aos 15 minutos, Renê Júnior recebeu de Allione pela esquerda, saiu da marcação e chutou tirando do goleiro Felipe Garcia, abrindo o placar para o Bahia. Foi aí que o Dragão começou a sair mais para o jogo, mas mesmo assim continuou sem assustar o adversário. Aos 40 minutos, Zé Rafael fez jogada pela direita e rolou no meio para Vinícius. O jogador cortou a zaga e chutou forte para fazer 2 a 0 antes do intervalo.



A segunda etapa começou morna. O Bahia administrava o resultado, enquanto que o Atlético não conseguia esboçar uma reação. Marcelo cabo colocou Júnior Viçosa no lugar de Andrigo, tornando a equipe mais ofensiva. A mudança, porém, só surtiu efeito pela primeira vez aos 23 minutos. Viçosa, que vinha apagado, teve a chance de diminuir, mas parou no goleiro Jean.



Aos 26 minutos, veio o golpe fatal do Bahia. Zé Rafael, o garçom da noite, recebeu em profundidade dentro da área e cruzou rasteiro. Gustavo Ferrareis, que havia acabado de entrar, chutou de primeira e fechou o caixão da equipe goiana.



