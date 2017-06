Corinthians vence o Santos e segue invicto em clássicos na temporada

2 a 0

A noite de sábado (3) foi de Jô. Com a 7 do Corinthians às costas, o atacante fez um dos gols da vitória por 2 a 0 para cima do Santos, em segundo tempo de ampla superioridade na Arena de Itaquera. Invicto em clássicos na temporada, os corintianos alcançam a liderança do Campeonato Brasileiro e afundam o rival na tabela de classificação após quatro rodadas.



O clássico começou bem, com os dois times procurando o ataque. E foi de um erro de Pablo que nasceu a primeira chance: após o camisa 3 furar na tentativa de corte de um cruzamento, a bola sobrou para Bruno Henrique. Quase distraído, o santista ex-Wolfsburg viu seu gol ser evitado pelo jovem Pedro Henrique. No lance seguinte, foi a vez de David Braz barrar o contra-ataque puxado por uma tabela de Gabriel e Romero. Não era hora de gol.



De modo geral, o primeiro tempo foi equilibrado. O Santos começou com maior controle de bola, mas o Corinthians logo equilibrou e tentou buscar o ataque. Cada time teve uma chance valiosa nos minutos seguintes: chute de Rodriguinho após passe de Fagner que foi lindamente interceptado pelo goleiro Vanderlei, e depois um voleio de Victor Ferraz após cruzamento de Copete que passou por cima da meta de Cássio.



Apesar de ameaçar pouco, o Corinthians passa em todo jogo uma impressão que se confirma, uma espécie de conceito europeu: não ameaça tanto, mas é objetivo e pode resolver a qualquer momento. Foram duas situações assim no segundo tempo, em dois gols anulados logo no início: aos 11, Rodriguinho marcou em posição irregular, e aos 16 a arbitragem viu Romero impedido atrapalhando o goleiro Vanderlei durante cabeceio de Pedro Henrique. Especialmente no segundo lance, muita polêmica em relação à marcação discutível.



O Corinthians precisou fazer três para valer um. Aos 24 minutos, Fagner mandou na área, Jô desviou e Romero completou com maestria. Valeu. Somente cinco minutos depois, a superioridade se confirmou pelos pés de Jô: Jadson mandou na área, Rodriguinho ajeitou e Jô dominou, girou no ar e bateu colocado. Um golaço do camisa 7 corintiano, que marcou em todos os clássicos da temporada.



Os minutos finais foram de expulsão de Bruno Henrique, paralisação por uso de sinalizadores, mudanças lado a lado e nada de gols.



