Derrubador de técnicos: clube do Nordeste é responsável por 25% das demissões na Série A em 2017

Argel Fucks, Ney Franco e agora Marcelo Cabo. Os três técnicos têm algo em comum nas demissões de Vitória, Sport e Atlético-GO, respectivamente. Todos foram desligados dos clubes após derrotas para o Bahia.

Argel caiu depois da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste, Ney ao perder o título da mesma competição, enquanto Cabo não resistiu aos três a zero na Arena Fonte Nova nesta segunda-feira. O Dragão é o único clube que ainda não pontuou.

São 12 trocas de comando em menos de seis meses de temporada e o Tricolor baiano foi responsável por 25% das mudanças. Dez clubes da Série A já trocaram de treinador e Vitória e Sport lideram com duas até o momento.

Das 12 substituições, metade aconteceram em somente quatro rodadas do Brasileirão. Para efeito de comparação, no mesmo período no ano passado tinham sido feitas três mudanças, contra quatro em 2015.





