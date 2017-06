"É algo que orgulha muito, mas é só o começo da temporada", diz Rui Costa sobre liderança da Chape

Satisfeito

Adversária do Grêmio na próxima quarta-feira (7), a Chapecoense vem surpreendendo a todos por ser líder do Brasileirão apenas alguns meses após o acidente trágico na Colômbia. Até mesmo o diretor de futebol do clube, Rui Costa, se surpreende:



— Por mais otimista que fosse, imaginar neste momento essa performance, o título catarinense, o segundo turno da competição com aproveitamento de 95% para chegar à final e ao título, a classificação às oitavas (da Libertadores) tirada no tapetão, chance de quartas de final da Copa do Brasil e agora liderança daquele que talvez seja o campeonato mais difícil do mundo, é algo que orgulha muito, mas é só o começo da temporada — afirmou em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha.



Rui Costa também falou sobre a expectativa de ver o clube de volta à Libertadores, na qual perdeu pontos por conta de escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio.



— A Justiça vai aparecer em algum momento. Isso passa muito pela reintegração da Chapecoense na competição, cuja vaga conquistou no campo. Se justiça for feita, temos de estar nas oitavas.



*ZHESPORTES