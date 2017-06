Em jogo fraco, Fluminense e Atlético-PR empatam no Maracanã

1 a 1

Na abertura da quinta rodada do Brasileiro, Fluminense e Atlético-PR ficaram no 1 a 1 no Maracanã. O resultado não agradou nenhuma das duas torcidas. Se vencesse, o time carioca chegaria aos 12 pontos e assumiria a liderança. O Furacão, agora com dois pontos, segue em busca de sua primeira vitória dentro da incômoda zona de rebaixamento.



A primeira etapa no Maracanã foi marcada pela efetividade do Atlético-PR. Logo aos sete minutos, Jonathan apareceu na linha de fundo com total liberdade. Ficou fácil para o camisa 2 encontrar Pablo na área: 1 a 0 para os visitantes, que só chutaram uma vez no gol.

O time de Abel não demorou a reagir, Luiz Fernando, de fora da área, e Richarlison tentaram, mas não finalizaram bem. Com a defesa compacta, o Atlético-PR forçou a saída de bola com Henrique e Reginaldo, que arriscavam o passe longo - sem sucesso na maioria dos lances.

Novas chances de gol apareceram a partir dos 25 minutos. Quando Henrique Dourado venceu a marcação de Wanderson, Santos pulou no canto esquerdo e fez ótima defesa.

Foi então que Scarpa chamou a responsabilidade e passou a ditar o ritmo. Do pé direito do camisa 10, saiu o cruzamento que Reginaldo desviou de cabeça e deixou o placar em 1 a 1. Antes o intervalo, Scarpa ainda ameaçou a meta rival em chute de fora da área e deu bom passe para Richarlison, mas nada de gol.

Eduardo Baptista melhorou o time com as entradas de Rossetto e Douglas Coutinho. Em erro tricolor na saída de bola, o atacante quase marcou de fora da área. O Atlético-PR segurou o ímpeto do Flu e passou a ocupar o campo de ataque, mas novamente apresentou dificuldade no passe final e na hora da finalização. Júlio César pouco foi exigido.

Abel apostou em Matheus Alessandro e tirou Lucas. Minutos depois, Renato, que passou para a lateral, acertou de forma não intencional o rosto de Wanderson. A cena forte terminou com o zagueiro deixando o gramado de colar cervical e de ambulância. O Atlético-PR atuou a parte final com um homem a menos e resistiu à pressão, apesar dos 10 minutos de acréscimo dado pelo juiz. Santos foi bem nas saídas.

Em contra-ataque aos 51 minutos da etapa final, Nikão teve a bola do jogo nos pés, mas chutou mal. Restou lamentar as chances perdidas aos dois times.

*LANCEPRESS