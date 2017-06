Emerson Sheik pode estrear pela Ponte Preta contra o São Paulo

Oportunidade

A Ponte Preta pode ter novidade na partida do próximo domingo (4), contra o São Paulo. Emerson Sheik, contratado pelo clube no começo de maio, foi relacionado para o jogo pelo treinador Gilson Kleina e pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra. O jogador não disputa uma partida oficial desde o dia 5 de novembro, quando jogava pelo Flamengo. Na ocasião, o adversário foi o Botafogo.

Outro relacionado que não vinha jogando é o meia Renato Cajá, que já está recuperado de lesão e à disposição de Kleina. As dúvidas da equipe se encontram na zaga e no meio. O zagueiro Kadu e o meia Naldo ainda não estão 100% e não se sabe se terão condições de jogo na partida contra o São Paulo.



O jogo contra o tricolor está marcado para domingo, às 16h, no Moisés Lucarelli. Depois, a Ponte enfrenta o Atlético-GO, dia 8, fora de casa, também pelo Brasileirão. A Macaca se encontra atualmente na décima primeira posição no campeonato. Uma vitória pode levar a equipe perto do quarto lugar, dependendo dos outros resultados da rodada.



