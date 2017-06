Eurico reclama de pênaltis marcados contra o Vasco

Reclamação

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, reclamou nesta segunda-feira (5) dos pênaltis marcados contra a sua equipe no Brasileirão – o clube carioca sofreu o primeiro gol contra o Grêmio, domingo, justamente de pênalti. O dirigente se disse preocupado com a situação.

– Queria fazer algumas colocações. A principal é que estamos bastante preocupados com o que está acontecendo. Não quero ser ou contundente, mas algumas coisas precisam ser explicadas. Tive quatro jogos e cinco pênaltis marcados contra o Vasco. Não quero entrar em mérito se foi ou não. Mas algumas coisas preocupam – disse.

Eurico, em seguida, reclamou de penalidades que não forma marcadas a favor do Vasco. Faltas estas, que segundo o dirigente, não são maradas em 90% dos casos.

– Faço questão que sejam mandados vídeos que mostram pênaltis não marcados para o Vasco. Me lembro de um no Pikachu que não foi marcado. Outro uma cotovelada no Luis Fabiano. Alguns especialistas disseram que não foi ontem. Mas em 90% dos casos não seria dado, pela experiência que tenho. O jogador não estava na disputa do lance. Não ia causa perigo – destacou.

Depois, o presidente vascaíno falou da importância de vencer os jogos dentro de casa, para que as ambições do Vasco sejam alcançadas. Eurico afirmou que caso o time engrene uma sequência boa em São Januário, pode chegar à Libertadores.

– Espero que, no mínimo, esse time chegue na Libertadores, apesar dos prognósticos feitos por A, B ou C. Se ganharmos os jogos em casa, com certeza vamos chegar. Essa é a razão de eu falar hoje.

O próximo jogo do Vasco é contra o Corinthians, na quarta-feira (7), às 21h45min, em São Januário. O clube se encontra na 10ª posição na tabela, com seis pontos. Já o Corinthians é vice-líder, com 10.

