Jogador do Atlético-PR é levado ao hospital após receber chute no rosto

Um lance bruto assustou quem acompanhava a partida entre Fluminense x Atlético-PR, nesta terça-feira (6), no Maracanã, pelo Brasileirão. Aos 29 minutos do segundo tempo, o zagueiro rubro-negro Wanderson levou um chute na cabeça de Renato, em uma disputa de bola dentro da área do Atlético, e precisou ser levado ao hospital. Apesar do susto, ele passa bem.

Wanderson foi acertado em cheio por Renato na tentativa de bicicleta do jogador do Fluminense. Com o chute, o zagueiro caiu desacordado no gramado, mas recobrou a consciência ainda durante o atendimento dentro de campo. Uma ambulância o levou ao Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio. E o Atlético-PR precisou terminar o jogo com um atleta a menos, já que o técnico Eduardo Baptista havia feito suas três substituições.

No final da noite, o Atlético-PR comunicou, através do seu perfil no Twitter, que o zagueiro passará a noite no hospital para observação. Ele sofreu uma concussão no lance.

Wanderson passa bem. Zagueiro foi submetido a exames e passará a noite no hospital, em observação.

Obrigado a todos que enviaram mensagens! — Atlético Paranaense (@atleticopr) 7 de junho de 2017

Logo depois da partida, Renato pediu desculpas pela jogada, mas disse que o lance foi "de jogo".

– Infelizmente, pegou na boca dele. A bola subiu. Se ela subiu, estava em jogo. Infelizmente pegou. Peço desculpas a ele. É de jogo. Infelizmente aconteceu. Não fiquei preocupado com cartão vermelho. Foi jogada normal. Peço desculpas.

