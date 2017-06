Levir Culpi aceita proposta para comandar o Santos e aguarda aval

Falta oficiliazar

Levir Culpi aceitou a proposta para ser o novo técnico do Santos até dezembro. Para assinar contrato, ele aguarda a resposta do auxiliar Luiz Matter, que está no Japão, e do preparador físico Rodolfo Mehl.

A diretoria do Peixe já concordou com a vinda dos dois profissionais, Levir no entanto, quer repassar à dupla tudo o que foi conversado com os dirigentes no últimos dois dias, além de pontuar questões financeiras. Luiz Matter e Rodolfo Mehl estiveram presentes nos dois últimos trabalhos do treinador, em Atlético-MG e Fluminense.



Caso Matter e Mehl não aceitem a oferta, a diretoria do Alvinegro acredita que Levir Culpi pode recuar. O treinador terá vencimentos menores que os de Dorival Júnior, que ganhava cerca de R$ 300 mil.

Levir deverá chegar para comandar o Peixe no Brasileirão, na Copa do Brasil e Copa Libertadores. O ex-técnico Dorival Júnior deixou o Alvinegro já classificado para as oitavas de final da competição sul-americana e para as quartas do torneio mata-mata nacional.

O curitibano de 64 anos foi o primeiro nome que surgiu no topo da lista de substituição de Dorival. Ele chamou a atenção por estar livre no mercado e por ter grande experiência. Além disso, foi um denominador comum entre os dirigentes santistas.

Junto com Dorival Júnior, três profissionais deixaram a Vila: o auxiliar Lucas Silvestre, o preparador físico Celso Rezende e o analista de desempenho Leonardo Porto.

Para o confronto desta quarta-feira, ás 21h, contra o Botafogo, pelo Brasileirão, o interino Elano ficará no banco de reservas. Ele treinou o time na segunda e na terça-feira.

Será a primeira passagem de Levir pelo Peixe. Antes, ele já treinou Coritiba, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Cerezo Osaka (CH), Atlético-MG (quatro vezes) e seu último clube foi o Fluminense, dispensado em novembro do ano passado.

?Rogério Micale e Seedorf eram as outras opções dos dirigentes do Santos.



