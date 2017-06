Levir e Claudinei surgem como opções para o Santos

Alternativas

Com a queda de Dorival Júnior, o Santos já tem dois nomes no topo da lista de substitutos do ex-técnico: Levir Culpi e Claudinei Oliveira. O que mais agrada a diretoria é Levir que, além da bagagem, é um denominador comum entre os dirigentes.

Um dos motivos pelo qual Levir chamou a atenção do Peixe foi estar livre no mercado. Além disso, há a experiência adquirida ao longo de sua carreira. Ele tem passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Cerezo Osaka-JAP, Atlético-MG (quatro vezes) e, seu último clube, o Fluminense. O treinador foi dispensado em novembro do ano passado. Desde então, não atuou em nenhuma outra equipe.

Em sua terceira passagem pelo Galo, Levir assumiu o time, que ocupava a 14º posição no Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico conseguiu reerguer a equipe e chegou ao título.

Já Claudinei iniciou sua carreira de treinador nas categorias de base do Santos. Porém, ganhou a chance de liderar o time profissional em 2013 por conta da demissão de Muricy Ramalho. Ele deu continuidade ao trabalho e permaneceu até o fim do Campeonato Brasileiro, torneio no qual o Peixe terminou na sétima posição.

Atualmente, o ex-santista comanda o Avaí e, neste ano, venceu o primeiro turno do Campeonato Catarinense e foi vice-campeão estadual.

Enquanto o Santos não contrata um novo técnico, o auxiliar Elano é quem treinará a equipe nesta segunda-feira (5) nas atividades do CT Rei Pelé. O ex-jogador do Grêmio deve estar à beira do gramado do Pacaembu, palco onde o time enfrentará o Botafogo, na quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.