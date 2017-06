Mano Menezes assume responsabilidade pela derrota no Mineirão

Brasileirão

O técnico Mano Menezes reconheceu que fez as escolhas erradas e chamou a responsabilidade pela derrota do Cruzeiro por 2 a 0 diante da Chapecoense.

– Penso que o Cruzeiro perdeu porque a Chapecoense jogou melhor. Quando vários jogadores não vão bem individualmente, o culpado é o treinador – disse.

Mano também levou com naturalidade as vaias do torcedor. Ainda durante o jogo, o público presente no estádio mostrou-se muito insatisfeito com o desempenho do time. Além das vaias, os jogadores ainda ouviram gritos de "time sem vergonha".

– Todas as vaias que recebemos hoje foram justas. Não temos que reclamar do torcedor do Cruzeiro. Ele veio ao Mineirão após um pedido nosso, logo depois da partida de quinta-feira. Ele esperava uma atuação melhor da equipe, que não correspondeu às expectativas. E nos vaiaram por isso. E é justo, pois é o mesmo torcedor que nos aplaude quando vamos bem e vencemos – completa.

Com a derrota dentro de casa, o Cruzeiro caiu para a oitava colocação e segue com sete pontos. Na próxima rodada, o time celeste vai a Salvador visitar o Bahia, quinta-feira na Fonte Nova.