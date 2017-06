No Rei Pelé, Brasil-Pel enfrenta o CRB pela quinta rodada da Série B

Em Alagoas

O Brasil-Pel enfrenta nesta terça-feira (5) o CRB, no Rei Pelé, às 21h30min, pela quinta rodada da Série B. Depois de bater o Náutico na última partida, conquistando a primeira vitória na competição, o time de Rogério Zimmermann deve ser praticamente o mesmo.

A única mudança deve se dar na defesa. A tendência é de que Teco ingresse no lugar de Evaldo, poupado. Nas demais posições, time mantido: Eduardo Martini; Wender, Leandro Camilo, Teco e Marlon; Leandro Leite, João Afonso, Bruno Lopes, Wagner e Rafinha; Rodrigo Silva.

Autor de dois gols na Série B, Neto Baiano é o desfalque do CRB. Com a suspensão do centroavante, Mailson e Ytalo brigam pela vaga no time comandado por Léo Condé.

O Brasil-Pel, que chegou nesta segunda-feira a Maceió, tem cinco pontos e é o 13º colocado da Série B. Com sete, os alagoanos ocupam o sétimo lugar.



