Santos avança com Levir, mas negociação só será fechada na terça-feira

Levir foi campeão da Copa do Brasil com o Galo em 2014 Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Mais de quatro horas durou a reunião entre Levir Culpi e o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, nesta segunda-feira. O treinador viajou de Curitiba a São Paulo para a conversa, que vai continuar na terça-feira.

A negociação entre o dirigente e o técnico avançou, mas questões como salário e elenco ainda emperram o fim do negócio. A tendência é que Levir assuma o Peixe pelo menos até dezembro.

O ex-técnico do Fluminense é o principal alvo do Santos para entrar no lugar de Dorival Júnior, demitido no último domingo após perder para o Corinthians.

Se concretizado o acordo, será a primeira passagem de Levir Culpi pela Vila Belmiro. Além dele, o Alvinegro sondou Rogério Micale e Seedorf, mas preferiu continuar as conversas com o ex-técnico de Fluminense e Atlético-MG, entre outros. O anúncio deve ser feito ainda nesta terça-feira.

