América-MG vence e impede Inter de terminar a rodada em primeiro lugar da Série B

A sexta-feira (11) de Série B foi boa apenas para um time gaúcho. Com a vitória no Bento Freitas sobre o Guarani, por 1 a 0, o Brasil-Pel voltou a abrir quatro pontos para o Z-4. Inter e Juventude, porém, que brigam na parte superior da tabela, não puderam comemorar os resultados paralelos. Veja os placares desta noite e saiba por que abaixo:

América-MG 1 x 0 Náutico

Jogando em casa, o América-MG bateu o Náutico por 1 a 0. O gol foi marcado por Hugo Almeida. Com isso, os mineiros chegaram aos 39 pontos, ficando fora do alcance colorado nesta rodada — neste sábado (12), o Inter encara o Londrina e pode chegar no máximo aos 36. Com 14 pontos, o Náutico está a nove pontos do primeiro time fora do Z-4.

Vila Nova 1 x 0 Boa

Em perseguição ao líder América-MG, o Vila Nova recebeu e venceu o Boa Esporte, em Goiânia. O gol marcado por Alípio, no início do segundo tempo, fez a equipe da casa passar o Inter na tabela e chegar à vice-liderança da competição, com 35 pontos. O Boa, com a derrota, é o nono colocado, com 28.

Brasil-Pel 1 x 0 Guarani

Com gol de Lincom, no Bento Freitas, o Brasil-Pel venceu o Guarani por 1 a 0 e chegou aos 27 pontos, na 10ª colocação da Série B. Com 28, o time paulista, que não vence há sete rodadas, é sétimo. A vitória — a primeira dos xavantes contra o clube de Campinas na história — foi a terceira de Clemer no comando da equipe gaúcha. Ele soma ainda um empate e uma derrota.

