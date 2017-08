Corinthians e Grêmio dominam a seleção Gaúcha ZH do primeiro turno do Brasileirão

Série A

O Corinthians, com seis jogadores, e o Grêmio, com quatro, lideraram a votação dos melhores jogadores do primeiro turno do Campeonato Brasileiro promovida por jornalistas da Rádio Gaúcha e de Zero Hora.

O único representante que não está na dupla Corinthians/Grêmio é o meia Bruno Henrique, do Santos. Fábio Carille, treinador que com o Corinthians alcançou o melhor aproveitamento na história de um primeiro turno de Brasileirão – 82,5% –, foi escolhido o melhor técnico. O artilheiro Jô, que tem 11 gols na competição, foi o craque.

Abaixo, veja como ficou a seleção completa da primeira metade do campeonato.

