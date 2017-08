Coritiba bate Chapecoense e volta a vencer em casa após dois meses

Série A

O Coritiba conquistou sua segunda vitória consecutiva ao bater a Chapecoense por 2 a 0 neste domingo, no Couto Pereira, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time paranaense voltou a vencer em casa após quase dois meses, enquanto a Chapecoense fica perigosamente perto da zona de rebaixamento.



Em um jogo fechado, as equipes encontravam dificuldades de criação e infiltração. Assim, a alternativa foi a bola parada. Aos 22, Carleto cobrou falta da direita e Alecsandro, no meio de três zagueiros e em impedimento, desviou de cabeça do canto do goleiro. Esse foi o primeiro gol do atacante, que comemorou fazendo careta, em homenagem ao seu pai, Lela, ex-jogador do clube paranaense.



Após o gol, a Chapecoense tentou se arriscar mais, só que pecava no terço ofensivo do campo. E, atrás, abria espaço para o adversário. Aos 43 minutos, Rildo recebeu no meio, foi avançando sem ninguém para incomodar e, da meia- lua, chutou forte no lado esquerdo do goleiro para ampliar.



Na segunda etapa, os times voltaram se atacando, e os dois lados tiveram oportunidades no início. Carleto, aos 7 minutos, cobrou falta de longe, e a bola foi por cima do travessão. A resposta da Chape veio logo depois, com Arthur chutando de dentro da área nos pés de Wilson.



A partir daí, o duelo caiu de ritmo, e o clube paranaense só administrou o resultado, girando a bola e impedindo que o rival chegasse com perigo. Penilla, aos 38, perdeu ótima chance batendo para fora após boa jogada de Diego Renan pela direita. William Matheus, no fim e no contra-ataque, também assustou em chute cruzado.



Com a vitória, o Coritiba pulou para a nona colocação, com 25 pontos — a Chapecoense está em 15º lugar, com 22. Na próxima rodada, o Coritiba encara o Atlético-GO no sábado, às 16h, no Olímpico, já a Chapecoense enfrenta o Palmeiras no domingo, dia 20, no Allianz Parque.



*LANCEPRESS