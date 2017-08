Cruzeiro empata em 0 a 0 com time misto do Botafogo no Mineirão

Série A

O Cruzeiro perdeu uma ótima oportunidade de terminar o primeiro turno do Brasileirão entre os seis melhores times do campeonato. Depois da boa vitória fora de casa diante do Vasco, a equipe mineira recebeu um mistão do Botafogo, mas não saiu do empate sem gols.



Durante a maior parte do jogo, o Cruzeiro teve domínio diante do rival, mas não foi eficiente na hora de finalizar. Com o resultado, os cruzeirenses foram aos 27 pontos e ficam em sétimo lugar, enquanto o Botafogo alcançou os 25 pontos e fica em 11º.



O jogo começou agitado e com o Cruzeiro em cima. Logo nos primeiros minutos, Sassá mostrou seu cartão de visita ao ex-clube e forçou Gatito a realizar boa defesa. No ataque seguinte, o atleta serviu Rafinha, que carimbou a trave carioca. Ainda antes dos 15 minutos, Sassá voltou a dar trabalho e cruzou para Alisson, que tentou de letra e quase marcou.



Depois de superar a pressão inicial do Cruzeiro, o Botafogo começou a acertar sua marcação e equilibrou o duelo. A postura reativa, no entanto, não gerou ações ofensivas de qualidade. Mal nos contra-ataques, a equipe alvinegra esbarrou muito na falta de entrosamento de jogadores como Leonardo Valencia, Bruno Silva e Brenner, além de não conseguir acionar o atacante Guilherme com eficiência.



O Cruzeiro continuou com o domínio da partida na segunda etapa, criando chances de perigo, mas com mais dificuldade de segurar o Botafogo. Emerson Silva foi o responsável pela melhor chance dos cariocas até aquele momento, praticamente a primeira em todo o jogo. Aos 10 minutos, o zagueiro cabeceou firme a cobrança de falta e viu a bola passar perto da trave esquerda.



Insatisfeito com a igualdade em casa, Mano foi pra cima e apostou nas entradas de Robinho e Rafael Sóbis. Em uma de suas primeiras jogadas, Robinho levantou a bola na área, mas Sassá não alcançou. Instantes depois, Alisson cabeceou no pé da trave de Gatito e, no mesmo lance, Mano pediu um pênalti não marcado em cima de Rafael Sóbis. No final da partida, Marcos Vinícius ainda teve a oportunidade de ouro ao receber de frente para o gol, mas acabou pecando na hora de finalizar já com o goleiro Fábio batido.



