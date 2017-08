Dal Pozzo destaca "campanha sólida" do Juventude na Série B

Confiança

O Juventude chegou a disputar a liderança da Série B. Caiu de rendimento na parte final do primeiro turno, mas conseguiu fechar a metade inicial do campeonato com uma vitória sobre o Santa Cruz. O técnico Gilmar Dal Pozzo avaliou de forma positiva a campanha do time, que está em quinto lugar na tabela.

— Nossa campanha é muito sólida, e os números traduzem isto. Estamos entre as cinco melhores defesas e ataques da competição, o que mostra a regularidade da equipe. Um time muito equilibrado, que respeita seus limites e se doa ao máximo nos trabalhos diários. É importante ressaltar os problemas que passamos ao longo deste primeiro turno como as lesões, os casos de caxumba e as longas viagens que enfrentamos — avaliou, por meio de sua assessoria de imprensa.

O primeiro jogo do Juventude no segundo turno da Série B será contra o Luverdense, fora de casa, nesta terça-feira. Se pontuar, ingressa provisoriamente no G-4.

— O grupo do Juventude é muito qualificado, conta com atletas de bom valor e que podem nos ajudar a trazer mais uma vitória fora de casa. Se hoje temos a melhor campanha como mandante do campeonato, com sete vitórias, tenho a certeza de que buscando mais alguns pontos fora de casa temos tudo para elevar ainda mais nossas estatísticas — completou o treinador.

O time de Caxias do Sul tem 31 pontos — a mesma pontuação do Ceará, quarto colocado, e dois pontos a menos do que o vice-líder Inter.