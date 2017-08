Festa dos visitantes: primeiro turno do Brasileirão tem a menor média de vitórias dos mandantes na história

Série A

Uma das marcas do Campeonato Brasileiro de 2017 está definida: nunca na era dos pontos corridos, que começou em 2003, os times visitantes se deram tão bem. Em 189 jogos já realizados no primeiro turno (resta a partida atrasada entre Ponte Preta e Fluminense, que ocorre nesta quarta-feira), as equipes que atuaram fora de casa venceram 59 vezes. O percentual de aproveitamento chega a 31,2% – o maior desde que a competição neste formato foi criada.

O número é bem superior à média histórica do período entre 2003 e 2017, que fica em 23,4%. Até esta temporada, o melhor desempenho dos visitantes havia ocorrido em 2005 com 128 vitórias de times visitantes em 462 jogos, percentual de 27,7%, época em que o campeonato contava com 22 clubes.

