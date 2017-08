No Bento Freitas, Brasil-Pel vence o Guarani

Melhor para o Xavante

O Brasil-Pel fechou a sexta-feira (11) na 10ª colocação da Série B, com 27 pontos. Nesta noite, o time de Clemer venceu o Guarani por 1 a 0, no Bento Freitas, e alcançou a segunda vitória seguida no campeonato.

O campo bastante encharcado forçou o jogo de contato no primeiro tempo. E, consequentemente, favoreceu ao estilo de jogo do Brasil. Logo aos quatro minutos, um escanteio deixou Teco com a sobra da entrada da pequena área. O zagueiro xavante chutou e a bola desviou providencialmente na marcação, salvando o Guarani. Aos 20, foi o travessão que salvou o time de Campinas. Depois da cobrança de falta de Itaqui, a bola passou muito perto da meta de Leandro Santos.

Leia mais:

Confira a tabela de classificação da Série B

Juventude tem semana de trabalho para buscar melhor desempenho

Inter x Londrina: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida



A bola aérea também foi explorada pelo Xavante. Entre os minutos 25 e 27, Juninho e Marcinho tiveram oportunidades semelhantes de cabeça. Nenhum conseguiu balançar a rede adversária.

Não aproveitando as chances, o Brasil quase pagou o preço da falta de efetividade no começo do segundo tempo. Aos três minutos, Betinho chutou, a bola desviou em uma parte irregular do gramado e quase traiu Pitol, que defendeu como pôde.

Equilibrado, o segundo tempo transcorria e dava impressão de quem terminaria sem gols. Aos 37 minutos, porém, Misael fez ótima jogada pelo lado esquerdo, deixou a marcação e tocou para Lincom. O centroavante xavante buscou o domínio, o goleiro Leandro Santos tentou afastar e a bola bateu no jogador rubro-negro, indo em direção ao gol: 1 a 0 para os donos da casa.

O Brasil volta a jogar na próxima terça-feira, às 19h15min, no Estádio do Café. No primeiro turno, as equipes ficaram no 1 a 1 no Bento Freitas.

*ZHESPORTES